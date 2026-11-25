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Match Sabah - Barcelone en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 25 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sabah et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Sabah et Barcelone. Ce match aura lieu le mercredi 25 novembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sabah et Barcelone.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sabah et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 novembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Sabah Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Sabah et Barcelone ?
Sabah : le coach V. Dambrauskas a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Pokatilov, T. Puchacz, Erivaldo Almeida, S. Solvet, A. Zedadka, I. Lepinjica, U. Rakhmonaliev, C. Nwachukwu, Du Queiroz, X. Severina, X. Əliyev.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, F. de Jong, J. Koundé, Pedri, Gavi, Fermín López, A. Gordon, Gabriel Jesus, K. Adeyemi.
- Qui arbitre le match Sabah Barcelone ?
Nick Walsh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Sabah Barcelone ?
Baku accueille le match au Bakı Olimpiya Stadionu.
- Quelle est la date et l'heure du match Sabah Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 novembre 2026, coup d'envoi 18:45.