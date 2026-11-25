Match Sabah - Barcelone en direct commenté

5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 25 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sabah et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Sabah et Barcelone. Ce match aura lieu le mercredi 25 novembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sabah et Barcelone.