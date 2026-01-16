Menu Rechercher
1 - 0
23'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 18e journée
PSG
1 - 0
23'
Lille
Diffusé sur beIN SPORTS 1
13'
1 - 0
O. Dembélé (PD Vitinha)
Classement live 1 PSG 42 4 Lille 32
Possession 57% PSG Lille
Tirs 2 1 2 1 2 4
Compositions PSG 4-3-3 Lille 4-3-2-1
Stats joueurs

Tirs (%)
#1 Logo Lille Ethan Mbappé 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Romain Perraud 2
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 2

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
60% 33% 7%
Série en cours
D
V
V
V
V
D
D
V
V
D
Rencontres précédentes
51% 28 Victoires 29% 16 Nuls 20% 11 Victoires

Blessures & suspensions

Matvey Safonov Matvey Safonov Blessure à la main Kang-In Lee Kang-In Lee Ischio-jambiers João Neves João Neves Blessure musculaire Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Blessure musculaire Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Calvin Verdonk Calvin Verdonk Blessure musculaire André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure musculaire André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Benjamin André Benjamin André Blessure à l'épaule Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Ugo Raghouber Ugo Raghouber Blessure à la cheville

Top commentaires

Croqueur de tomates 21:14 Bien s'il se remet à cadrer c est tout bon !! 3 Répondre
Match PSG - Lille en direct commenté

18e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 16 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lille (Ligue 1 McDonald's, 18e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 18e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lille. Ce match aura lieu le vendredi 16 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lille.

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.5
4.3
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Hakim Ben El Hadj quatrième arbitre
Abdelali Chaoui arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37027
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Date 16 janvier 2026 21:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 18
Diffusion beIN SPORTS 1
Code PSG-LOSC
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match PSG Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lille ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, S. Mayulu, D. Doué, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-2-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, Tiago Santos, A. Bouaddi, N. Bentaleb, N. Mukau, H. Haraldsson, E. Mbappé, O. Giroud.

Qui arbitre le match PSG Lille ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Lille ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par O. Dembélé 13'.

