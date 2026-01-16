Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match PSG - Lille en direct commenté
18e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 16 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lille (Ligue 1 McDonald's, 18e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 18e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lille. Ce match aura lieu le vendredi 16 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lille.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match PSG Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lille ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, S. Mayulu, D. Doué, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-2-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, Tiago Santos, A. Bouaddi, N. Bentaleb, N. Mukau, H. Haraldsson, E. Mbappé, O. Giroud.
- Qui arbitre le match PSG Lille ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Lille ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par O. Dembélé 13'.