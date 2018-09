Confirmé malgré l’élimination du Brésil en quart de finale de la dernière Coupe du monde, Tite continue de modeler sa sélection. Le coach de 57 ans reste sur deux belles sorties avec les Auriverdes face aux États-Unis (2-0) et au Salvador (5-0). Des rencontres maîtrisées qui confirment le statut de favori des Brésiliens pour la Copa America 2019. Pour la trêve d’octobre, la Seleção affrontera l’Arabie Saoudite (12 octobre) et l’Argentine (16 octobre). Dans cette optique l’ancien entraîneur du Corinthians a fait des choix forts.

Tout d’abord, il a décidé de laisser sa chance à Malcom (21 ans). S’il n’a disputé que six petites minutes en championnat avec le FC Barcelone (contre Valladolid, ndlr) et qu’il a connu une légère blessure, le Brésilien dispose d’un profil singulier qui a tapé dans l’oeil de son sélectionneur. Ce dernier avait déjà hésité à lui laisser sa chance au mois de mars. Finalement, l’ancien attaquant de Bordeaux va pouvoir se mettre en évidence et faire étal de tout son talent. Il croisera la route de son ancien partenaire de club Pablo (27 ans). Toujours aux Girondins, le défenseur central va lui aussi connaître sa première cape.

Richarlison dans la liste principale

Arrivé de Ponte Preta en 2015, il s’est peu à peu imposé comme une valeur sûre de la formation coachée par Ricardo et Éric Bedouet. Actuellement dans une rotation à trois avec Jules Koundé et Igor Lewczuk, il a pu capitaliser sur une excellente saison 2017-2018 et se voit justement récompensé. Arrivé sur la pointe des pieds lors du dernier rassemblement où il venait compenser le forfait de l’attaquant de Fluminense Pedro, Richarlison (21 ans) a été directement appelé. Le joueur d’Everton reste sur un doublé face au Salvador. Sous-utilisé au FC Barcelone, Arthur (22 ans) est également confirmé.

Cette liste se distingue également par quelques absences de taille. La principale est celle de Thiago Silva. Redevenu essentiel depuis l’arrivée de Tite sur le banc du Brésil, O Monstro ne fait pas partie de ce rassemblement. Les ailiers Willian (Chelsea) et Douglas Costa (Juventus) ne sont pas là non plus. L’absence de ce dernier s’explique par une contusion à la cheville. Dans une mauvaise passe avec l’Atlético de Madrid Felipe Luis s’est vu préférer Alex Sandro. L’ancien Barcelonais Paulinho et le Citizen Fernandinho sont également absents.

La sélection du Brésil :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Phelipe (Gremio)

Défenseurs : Fabinho (Liverpool), Danilo (Manchester City), Alex Sandro (Juventus), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Joao Miranda (Internazionale), Eder Militao (Porto), Pablo (Bordeaux)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Walace (Hanovre), Arthur (Barcelone), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelone), Renato Augusto (Beijing Guoan)

Attaquants : Everton (Gremio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Malcom (Barcelone), Neymar (Paris Saint-Germain), Richarlison (Everton)