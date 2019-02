La famille et les proches d’Emiliano Sala vont pouvoir commencer à faire leur deuil. Hier soir, la police anglaise a en effet confirmé que le corps présent dans l’avion léger PA 46 Malibu repêché dans la Manche était bien celui de l’Argentin. Une nouvelle qui vient mettre un triste point final à une dizaine de jours de recherches et de mobilisation internationale. Désormais, l’heure est au recueillement. Et encore une fois, c’est un immense hommage qui a été rendu à l’ancien attaquant du FC Nantes.

Immédiatement après l’annonce des autorités britanniques, les premiers témoignages ont en effet fusé sur les réseaux sociaux. Des messages de condoléances, des petits mots d’affection de la part de certains ex-coéquipiers, l’hommage des plus grands du ballon rond : tous ont unanimement salué la mémoire de celui qui a ému le monde du sport. À commencer par les Bluebirds de Cardiff, plus que jamais bouleversés par la disparition d’un joueur qu’ils ne verront jamais porter leur tunique en Premier League « C’est avec une énorme tristesse que nous relayons le communiqué de la police de Dorset. Nos plus sincères condoléances à la famille d’Emiliano. Lui et David (Ibbotson) resteront à jamais dans nos pensées ».

Emiliano Sala (1990-2019)

L’Argentine pleure l’un des siens

