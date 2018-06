Un à un, ils quittent tous le club. Après le capitaine Rui Patricio et Daniel Podence il y a quelques jours, en plus de Jorge Jesus le coach, ce sont William Carvalho, Gelson Martins et Bruno Fernandes qui ont tous résilié leur contrat ce lundi avec le Sporting CP.

Ce n’est toujours pas terminé car ce soir, c’est Bas Dost (29 ans) qui a quitté le club, alors que son contrat courait jusqu’à 2020. L’information été officialisée par les Leones à travers un communiqué. Toutes ces résiliations interviennent après les graves incidents survenus au centre d’entrainement du club il y a quelques semaines, dans lesquels le buteur néerlandais avait d’ailleurs été touché à la tête.