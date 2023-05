Le père de Lionel Messi préfère l’Arabie saoudite au Barça

La suite après cette publicité

Récemment interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, avait indiqué que la volonté du joueur du PSG jouerait un grand rôle dans l’éventuel retour de l’Argentin en Catalogne. « Cela dépend de beaucoup de choses. Je ne peux pas en dire plus. C’est un footballeur spectaculaire. C’est une personne avec laquelle j’ai une grande amitié. Nous verrons si cela peut se produire. Cela dépend aussi des intentions de Leo. »

Et visiblement, la Pulga aimerait vraiment revenir au Barça. Sauf que le média catalan Betevé affirme que Messi ne devrait pas faire son come-back chez les Blaugranas. La raison ? Le père du joueur, Jorge Messi, est davantage attiré par l’argent de l’Arabie saoudite. Et au vu des enjeux économiques (les Saoudiens proposeraient plus de 500 M€ au clan Messi), le choix de Jorge est fait. Une décision que son fils entendrait respecter. À suivre.

