Galatasaray : on n’arrête plus Victor Osimhen

C’était clairement l’un des transferts surprises du dernier mercato. Après une saison 2022/2023 exceptionnelle où il avait été sacré meilleur joueur africain tout en remportant la Serie A avec le Napoli, Victor Osimhen connaissait un exercice 2023/2024 plus compliqué à l’image de son équipe. Dès lors, les rapports sont devenus plus tendus avec le club italien jusqu’à atteindre un stade de non-retour. Pas dans les plans d’Antonio Conte et évoqué du côté de Chelsea et de l’Arabie saoudite, Victor Osimhen était laissé de côté au moment de la fermeture du mercato. Mais c’est là que Galatasaray est entré en jeu. Profitant du fait que les clubs de Turquie pouvaient encore recruter pendant quelques jours, la formation stambouliote a foncé sur l’opportunité en s’adjugeant le prêt de l’attaquant nigérian.

Un coup énorme du club turc qui en reçoit déjà les bénéfices. Excellent dés son premier match contre Rizespor (5-0) où il avait distillé sa première passe décisive, Victor Osimhen a ensuite pris doucement, mais sûrement sa place d’incontournable dans l’équipe. Utilisé à 9 reprises depuis le début de la saison, il compte désormais 8 buts dont 6 en championnat et 2 en Ligue Europa pour 4 passes décisives. Des statistiques solides qui sont accentuées par l’importance de ses moments décisifs. En effet, Victor Osimhen qui a été impliqué sur au moins un but lors de 7 des 8 matches auquel il a pris part vient de sortir une nouvelle semaine XXL qui lui permet de rentrer un peu plus dans le coeur des supporters locaux.

Victor Osimhen sort de deux doublés

Alors que Galatasaray souhaite le conserver et que Chelsea est aussi sur le coup, Victor Osimhen semble bien loin de ces considérations financières pour le moment et est pleinement impliqué sur le terrain. Ce jeudi en Ligue Europa, il a frappé un gros coup contre Tottenham dans un match de haut de tableau. Auteur d’un doublé contre les Spurs pour une victoire 3-2, il a permis à son équipe de grimper au troisième rang derrière la Lazio et l’Ajax Amsterdam. Ce dimanche, il était encore attendu au tournant lors du choc contre Samsunspor. Face à celui qui était son dauphin, Galatasaray s’est imposé 3-2 et compte désormais 5 points d’avance sur Fenerbahçe qui s’est emparé de la deuxième place. Un succès rendu facile par le doublé de Victor Osimhen. Le Nigérian qui a d’ailleurs rendu hommage à Mauro Icardi qui sera blessé pour de longs mois a encore écrasé la concurrence dans un championnat turc déjà trop petit pour lui.

Coach de Galatasaray, Orkun Buruk a su parfaitement convaincre le joueur de s’intégrer à son projet de jeu comme l’a expliqué Victor Osimhen à ESPN : «j’ai parlé à Okan Buruk. Il m’a profondément touché en tant que père, en tant qu’entraîneur et en tant qu’être humain. Il m’a raconté comment C’était convaincant de réussir. Quand je suis arrivé ici, j’ai vu à quel point c’est un club sérieux. Nous sommes très heureux ici en tant que famille.» Une relation de confiance qui est réciproque et fonctionne bien. Très complémentaire de Mauro Icardi (6 buts et 2 passes décisives en 14 matches), il va néanmoins devoir faire sans lui puisqu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés contre les Spurs. «Tottenham était un adversaire très difficile. Nous avons fait nos préparatifs en conséquence. Je tiens à féliciter mon équipe. Je voudrais également remercier nos fans qui nous ont soutenus du premier au dernier moment. Bien sûr, les deux buts étaient importants pour moi. Par contre, j’espère que la blessure de Mauro n’est pas grave. Cette victoire était importante pour nous. C’était important pour nous de gagner contre Tottenham qui a bien joué et s’est battu jusqu’au dernier moment. Il faut continuer sur notre lancée», avait lâché Victor Osimhen après la rencontre. Comme un poisson dans l’eau en Turquie, Victor Osimhen ne manque pas de rappeler qu’il est toujours l’un des meilleurs attaquants du continent.