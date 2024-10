Deux clubs sont prêts à signer un énorme chèque pour Victor Osimhen

Le mercato réserve parfois des surprises. Cet été, plusieurs transferts nous ont étonnés. En effet, Sébastien Haller a rejoint Leganés. Adrien Rabiot, lui, a posé ses valises à l’Olympique de Marseille pendant que Maxime Lopez a filé au Paris FC. Mais la plus grosse surprise de ce marché des transferts estival est sans aucun doute la signature de Victor Osimhen à Galatasaray. Sans faire offense au club turc, qui est très puissant, beaucoup imaginaient que le buteur du Napoli rejoindrait une écurie d’un calibre supérieur. D’autant que la porte était clairement ouverte du côté des Partenopei.

Arrivé sur le banc napolitain cet été, Antonio Conte a recruté Romelu Lukaku. Un élément avec lequel il a déjà collaboré à plusieurs reprises et qu’il apprécie. Le Belge a donc poussé un peu plus Osimhen vers la sortie, malgré ses nombreux buts inscrits sous le maillot de Naples (76 buts en 132 rencontres, ndlr). Rapidement, le nom de l’ancien joueur du LOSC a été cité du côté du Paris Saint-Germain afin de remplacer Kylian Mbappé. Mais Luis Enrique n’aurait pas donné son accord concernant ce dossier. Chelsea était en revanche plus séduit par lui.

Chelsea et Galatasaray à la lutte

Mais les pensionnaires de Stamford Bridge ont, eux aussi, passé la main. Résultat : Osimhen s’est retrouvé sur le carreau à la fin du mercato. Mis de côté par Naples, le buteur originaire du Nigéria a fini par trouver une porte de sortie en Turquie le 4 septembre. «Un accord a été conclu avec le footballeur professionnel Victor James Osimhen et son club SSCN Napoli SPA concernant le transfert temporaire gratuit du joueur. Le footballeur percevra un salaire saisonnier net de 6 000 000 d’euros pour la saison 2024-2025. Il est annoncé au public avec respect.» De plus, Naples a bouclé une prolongation de son contrat jusqu’en 2027, puisque son bail initial s’achevait en 2025.

Par la suite, on a appris que Victor Osimhen (2 buts et 3 assists en 4 apparitions cette saison) bénéficie d’une clause de rupture en janvier, qui garantirait que Galatasaray reçoive 6 M€ en échange de départ cet hiver. Et cela n’a pas échappé à un club. Le Corriere dello Sport révèle que Chelsea est toujours là. Les Blues comptent, en effet, tenter le coup en janvier. De son côté, Galatasaray aimerait aussi le recruter définitivement cet hiver. Les Turcs devraient lâcher 75 M€ à Naples et convaincre le joueur, qui semble se plaire à Istanbul. Chelsea devrait mettre un peu plus puisqu’il faudrait payer 75 M€ aux Napolitains et 6 M€ à Galatasaray. A moins qu’Aurélio De Laurentiis décide de demander plus de 100 M€ comme il l’a déjà fait par le passé…