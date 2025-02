Ligue 2 : Dunkerque s’offre le choc face au PFC

La victoire de Lorient hier à Troyes (1-0) a mis encore un peu plus de pression sur ses poursuivants directs, qui s’affrontent tous dans cette 23e journée de Ligue 2. Avant le déplacement de Metz (3e) à Guingamp (5e) ce soir, le PFC (2e) se rendait à Dunkerque (4e) pour un choc décisif en vue de la montée et des deux premières places. Longtemps ce match aura été indécis, ennuyeux en première période avant d’être plus intense. L’entrée de Kay Tejan à la pause s’est avérée être le bon choix.

Toujours aussi accrocheur et plein d’abnégation sur son côté gauche, le solide attaquant a été récompensé de ses efforts en inscrivant le seul but de la rencontre sur une passe dans le bon timing de Skyttä (1-0, 83e). Quelques minutes auparavant, le milieu finlandais avait déjà eu une première balle de match sur un magnifique service de Bardelli (77e). Assommés par ce but, les Parisiens n’ont jamais réussi à revenir et laissent la victoire aux Dunkerquois, désormais 3es, un petit point derrière leur victime du jour.