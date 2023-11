JT Foot Mercato : le FC Barcelone prépare du lourd sur le mercato !

Le FC Barcelone vise un mercato XXL

Le club catalan revient sur le devant de la scène sous la houlette de Xavi mais ce n’est que le début ! Et l’avenir blaugrana s’annonce radieux car Deco, le nouveau directeur sportif a de grandes ambitions et veut renforcer sensiblement l’effectif de Xavi. C’est simple, l’ancien milieu de terrain vise 7 joueurs importants pour garnir les rangs barcelonais. Mundo Deportivo nous livre la liste des joueurs dans le viseur du Portugais. On y retrouve ainsi Joshua Kimmich. Le joueur plaît beaucoup en interne et son contrat expire en 2025, ce qui pourrait forcer le Bayern Munich à le vendre l’été prochain. Florian Wirtz du Bayer Leverkusen est aussi sur les tablettes du club, mais le joueur de 20 ans devrait être particulièrement cher et surtout, la concurrence est rude. Kaoru Mitoma, l’ailier de Brighton, est aussi visé ! Auteur d’un début de saison exceptionnel en Premier League, le Japonais pourrait être tenté par une aventure au Barça ! Son nom revient depuis quelques semaines, mais la direction barcelonaise a littéralement craqué pour Arthur Vermeeren du Royal Antwerp. A noter aussi que Fabian Ruiz, le milieu du PSG, est aussi suivi attentivement. L’Espagnol n’est pas un titulaire indiscutable à Paris et pourrait se laisser tenter par un départ. Ce qui profiterait au Barça qui a toujours apprécié son profil. En attaque, deux internationaux espagnols sont aussi dans les petits papiers du board catalan. Nico Williams, qui évolue à l’Athletic Bilbao, a l’avantage d’être en fin de contrat à la fin de la saison. Une belle opportunité de marché pour le Barça avec un joueur confirmé en Liga. Enfin, Dani Olmo, dont le nom revient dans la presse locale depuis l’été dernier déjà, est toujours suivi. Il faudra cependant le déloger du RB Leipzig, même si selon Sport Bild, le transfert de l’international ibérique serait même déjà bouclé avec une clause qui varie 60 et 65 M€. Au poste de numéro 9, le club catalan suit avec attention l’évolution de Santiago Gimenez qui cartonne avec le Feyenoord cette saison. Il a déjà inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 12 matches. Il est en fin de contrat en 2025. Reste à savoir ce que fera aussi le Barça avec João Félix. Le club veut le conserver vu son début de saison prometteur mais encore faudra-t-il trouver un accord avec l’Atlético de Madrid. Dans le sens des départs, C’est Oriol Romeu qui est poussé vers la sortie. Son avenir pourrait rapidement être remis en question en Catalogne et selon les indiscrétions de Sport, Girona serait intéressé à l’idée de rapatrier son ancien milieu de terrain d’ici le prochain exercice.

Le PSG ne sera pas lésé dans le dossier Mbappé

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui et de son avenir. Si le Real Madrid rêve toujours de l’attirer librement lors du prochain mercato estival, le PSG aurait trouvé un terrain d’entente avec le Bondynois s’il venait à quitter le navire parisien. D’après les informations de la célèbre émission espagnole El Chiringuito de Jugones, le club français sortira gagnant, peu importe le scénario. Selon le journaliste Juanfe Sanz, «Paris se sent protégé car Mbappé s’est engagé et a fait plusieurs compromis pour que le club soit bénéficiaire avec une prolongation ou avec un départ. Dans un accord qui aurait été écrit, Mbappé aurait garanti que sa prime à la signature dans n’importe quel club où il va arriverait dans les poches du PSG.» En cas d’arrivée libre chez les Merengues, le PSG ne touchera, certes, aucune indemnité sur la transaction mais devrait donc, tout de même, percevoir de l’argent. Histoire de limiter la casse…

Suárez bientôt en MLS

Des nouvelles de Luis Suárez ! Actuellement au Brésil au Gremio, l’Uruguayen pourrait bien retrouver ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, Lionel Messi, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba à l’Inter Miami. Selon El Pais, El Pistolero, qui a réduit son bail d’un an avec la formation brésilienne, aurait déjà échangé avec le club de MLS pour se mettre d’accord sur les conditions de son contrat. À en croire les médias locaux, celui-ci serait d’une durée de douze mois, avec une année en option. Le club de David Beckham prépare une Last Dance à la sauce barcelonaise…