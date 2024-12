Galatasaray lâche une bombe sur Victor Osimhen et ses vérités sur les cas Mikautadze et Zaha

Galatasaray est dans tous les coups ou presque cet hiver. Ce matin, FotoMaç a révélé que le leader de la Süper Lig a trouvé un accord avec Milan Skriniar (29 ans). Il ne resterait à présent que quelques détails à régler avec le Paris Saint-Germain, pour a priori un prêt de 6 mois avec option d’achat. Une bonne nouvelle pour les Stambouliotes, d’autant que le directeur sportif, Abdullah Kavukcu, et l’entraîneur, Okan Buruk, se sont déplacés hier en Italie pour faire avancer les choses d’après le média turc. Le coach de Galatasaray n’a pas évoqué sa virée à Milan, ni le dossier Skriniar ce jeudi lors de l’interview qu’il a donné à la télévision turque et dont les propos sont relayés par Fanatik. En revanche, il a évoqué tous les autres dossiers chauds de cet hiver.

La suite après cette publicité

Osimhen ne partira pas cet hiver

Concernant le mercato, il a d’ailleurs précisé : «tout d’abord, le marché de transfert n’est pas encore ouvert. On pourrait recruter en défense, devant. Nous n’avons pas la position exacte. Nous devons nous décider en fonction du départ des joueurs dont nous disposons.» Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, Victor Osimhen ne sera pas concerné par un départ en janvier 2025. Le buteur, prêté par Naples et dont le nom est cité dans plusieurs clubs dont le PSG, ne changera pas d’air cet hiver selon son entraîneur. « Tout le monde veut Osimhen dans son équipe. Lorsqu’on m’a parlé d’Osimhen, j’ai immédiatement dit « d’accord », je n’y ai pas réfléchi à deux fois. J’ai réfléchi au système vers lequel nous pourrions nous tourner ».

Il a ajouté : «je n’ai jamais pensé à ce que serait un système à 3 offensifs, comment nous le gérerions, si cela provoquait du ressentiment ? Je me suis concentré directement sur le système. J’espère qu’il réussira avec nous jusqu’à la fin de la saison. C’est un personnage très décent et très bon. Il adhère à l’équipe et au jeu.(…) Bien sûr, j’aimerais recevoir les frais de transfert d’Osimhen, mais nous ne devrions pas en parler tout le temps. Il est également heureux ici. Je pense qu’il n’est pas juste de faire pression sur le joueur dans ce processus. Cela a une dimension économique et il n’est pas normal que le joueur évoque fréquemment de telles questions. C’est trop tôt. Nous aimerions l’acheter. Notre président et nos managers disent la même chose, mais il est important de laisser l’esprit du joueur tranquille pendant que la saison continue. Osimhen veut être avec nous jusqu’à la fin de la saison.»

La suite après cette publicité

Mikautadze est suivi, Zaha ne reviendra pas en janvier

Toujours en attaque, où le club cherche à compenser l’absence de Mauro Icardi, Buruk a été clair concernant le cas Mikautadze (OL). «Georges Mikautadze est un nom que nous aimons. Nous le suivons depuis 3 ans. C’est un joueur très important, mais il n’est pas notre première priorité en ce moment. Nous n’abordons aucun joueur en lui disant "Nous l’achèterons quoi qu’il arrive".» Envoyé en prêt à l’OL, Wilfried Zaha, lui, ne reviendra pas tout de suite à Istanbul. «Il n’y a aucune possibilité que Zaha revienne en janvier. Il est actuellement en prêt.» Nicolo Zaniolo, lui, a été cédé cette saison à l’Atalanta Bergame. Le concernant, la position du coach turc est très claire.

«Zaniolo est un joueur de très haut niveau. Je le suis depuis cinq ans. C’était un talent incroyable avant sa blessure. C’est un joueur qu’on aurait pu beaucoup utiliser s’il était resté. Il est toujours notre joueur. Il a la chance d’être à nouveau avec nous la saison prochaine.» Ce qui ne sera plus le cas du Marocain Hakim Ziyech, lassé par sa situation. «Les rivaux de Hakim Ziyech sont en grande forme. Il a déclaré qu’il était mécontent du manque de temps dont il disposait. Il aura également des discussions après le début du mercato. Ce qui est clair, c’est qu’il est mécontent parce qu’il ne joue pas et qu’il est sur le point de partir.»