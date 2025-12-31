Le communiqué médical du Real Madrid sur le genou de Kylian Mbappé

Le Real Madrid a communiqué officiellement sur la blessure de Kylian Mbappé ce mercredi. Dans un bref bulletin, le club madrilène a précisé la nature exacte de la blessure de l’attaquant français, touché au genou après plusieurs semaines à jouer avec des douleurs.

« À la suite des examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d’évolution », indique le club merengue. En revanche, le Real Madrid ne communique pas de durée d’indisponibilité, laissant planer l’incertitude sur le temps d’absence du capitaine de l’équipe de France. D’après L’Equipe, son repos est estimé à 3 semaines.