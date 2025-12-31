Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Le communiqué médical du Real Madrid sur le genou de Kylian Mbappé

Par André Martins
1 min.
Mbappé contre Girona @Maxppp

Le Real Madrid a communiqué officiellement sur la blessure de Kylian Mbappé ce mercredi. Dans un bref bulletin, le club madrilène a précisé la nature exacte de la blessure de l’attaquant français, touché au genou après plusieurs semaines à jouer avec des douleurs.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F.
Parte médico de Mbappé.
Voir sur X

« À la suite des examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d’évolution », indique le club merengue. En revanche, le Real Madrid ne communique pas de durée d’indisponibilité, laissant planer l’incertitude sur le temps d’absence du capitaine de l’équipe de France. D’après L’Equipe, son repos est estimé à 3 semaines.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier