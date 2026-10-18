Angers - OM : les compositions probables

Tombeur de Troyes le week-end dernier (0-2) mais battu par l’Olympiakos en Ligue Europa (0-1) en milieu de semaine, l’OM veut relever la tête et enchaîner pour la première fois de la saison deux victoires en championnat. Les Marseillais feront face à des Angevins encore hantés par le fantôme brestois, huit jours après une correction à Francis-Le Blé (5-1).

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Pour cette rencontre entre le 13e et le 14e de Ligue 1, Timothy Weah, suspendu contre Troyes, devrait retrouver sa place au poste de latéral droit. Comme il y a une semaine dans l’Aube, la charnière Egan-Riley - Nayef Aguerd devrait être reconduite devant Jeffrey de Lange dans les buts, tandis qu’Emerson enchaînera une nouvelle titularisation dans le couloir gauche. Buteur face à l’ESTAC, Himad Abdelli démarrera dans un double pivot, certainement avec Tochukwu Nnadi, préféré à Kamissoko jeudi. Pierre-Emile Højbjerg est encore trop juste depuis sa blessure à la cuisse contractée en sélection.

Marseille a remporté ses trois derniers déplacements à Angers

Angel Gomes devrait débuter un cran plus haut, au poste de numéro 10, dans la même configuration que face à Troyes. Amine Harit sera titulaire à droite, et Igor Paixao, toujours à la recherche de son premier but cette saison, à gauche. Auteur de 4 buts en Ligue 1 cette saison, Amine Gouiri occupera la pointe de l’attaque pour tenter de rejoindre Casper Tengstedt en tête du classement des buteurs (5 réalisations).

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En face, Stéphane Gilli devrait partir sur un 4-1-4-1 avec Anthony Lopes dans les buts. Arcus, Biumla, Gernigon et Raolisoa composeront la défense angevine. Gilli devrait densifier son milieu de terrain avec la présence de Belkebla en pointe basse, en dessous de Belkhdim et Van de Bommen. Allevinah à droite, et Amine Sbaï à gauche seront chargés d’alimenter El-Ouazzani en pointe.