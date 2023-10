Cristiano Ronaldo surpasse Erling Haaland

La suite après cette publicité

38 ans et toutes ses dents. Lundi soir, le Portugal a terrassé la Bosnie (0-5), bien aidé par un Cristiano Ronaldo auteur d’un doublé. Le leader d’Al-Nassr est en feu en ce moment et continue d’épater ses coéquipiers. Et il n’est pas prêt de lever le pied. Récemment, l’ancienne gloire de Manchester United expliquait vouloir atteindre la barre mythique des 1000 buts en carrière. Un objectif osé, pas irréalisable selon lui. Il faut dire que sur l’année 2023, personne ne fait mieux que CR7, pas même Erling Haaland.

En effet, face à la Bosnie, Cristiano Ronaldo est devenu le buteur le plus prolifique de l’année civile 2023 avec un total de 40 buts depuis début janvier donc. Il surpasse ainsi le Norvégien de Manchester City, en sachant qu’il reste encore plus de deux mois de compétition. Par ailleurs, c’est la 13e fois en carrière que cela arrive pour l’attaquant d’Al-Nassr, habitué à dominer les lignes statistiques saison après saison.