Portugal : Cristiano Ronaldo se fixe un objectif complètement fou

La suite après cette publicité

On connait désormais l’identité des quatre premiers qualifiés pour l’Euro 2024. Après l’Allemagne, qui a déjà son billet pour être le pays organisateur, la France, la Belgique et le Portugal ont obtenu leur précieux sésame hier soir. La Seleção justement a vécu une drôle de soirée hier face à la Slovaquie. Roberto Martinez a décidé d’aligner une équipe hyper offensive organisée en 4-4-2, Bruno Fernandes évoluait dans l’axe aux côtés de Palhinha. Bernardo Silva et Rafael Leao prenaient place sur les côtés, en soutien d’un duo Cristiano Ronaldo-Gonçalo Ramos.

Que de talents offensifs et ça s’est vu. Le Portugal a très largement penché vers l’avant, en témoigne ses 25 frappes au but (12 cadrées) et ses 15 occasions. La première période fut globalement maitrisée mais l’équipe s’est un peu perdue au fil du match, permettant aux Slovaques de réduire la marque par deux fois. Ronaldo avait fait le boulot avant ça. Après l’ouverture du score signée Ramos (18e), le quintuple Ballon d’Or y est allé de son doublé (29e sur penalty et 72e), permettant à chaque fois d’offrir un break d’avance aux siens et faire grossir ses statistiques.

À lire

Qualifs Euro 2024 : le Portugal poursuit son sans-faute, la Belgique confirme, la Grèce victorieuse en Irlande

Il tentera d’atteindre les 1000 buts

Pour sa 202e sélection, le voilà à 125 buts. C’était déjà un record mondial et on se demande bien qui pourra le détrôner un jour, lui qui s’apprête en juin prochain à disputer le 6e Euro de sa carrière. Il aura l’occasion d’améliorer encore un peu plus ses différentes marques. Il révèle d’ailleurs s’être fixé des objectifs fous d’ici la fin de sa carrière. Après la rencontre d’hier soir, il est revenu sur une discussion tenue avec Jorge Nuno Pinto, le président du FC Porto. Ce dernier a fait un pari avec lui : atteindre les 1000 buts. Et ça ne fait pas peur à CR7, auteur de 857 réalisations depuis ses débuts.

La suite après cette publicité

«Ce sera assez difficile, mais il s’agit de mon état d’esprit et de ma motivation. Si, physiquement, mes jambes me traitent aussi bien que je les traite… Nous verrons, ce sont de petites étapes. Pour arriver à 1 000, il faut d’abord arriver à 900. Je pense que j’y arriverai», affirme-t-il sans trop de pression. Pour la suite, on verra. «1 000 buts, c’est beaucoup de chemin à parcourir». Il faudra mettre les bouchées doubles mais s’il tient son rythme actuel (11 buts en 11 matchs avec Al-Nassr) jusqu’en 2026, date théorique de sa retraite sportive, rien n’est impossible.