Arsenal - LOSC : les notes du match

La défaite inaugurale face au Betis à domicile (3-2) a d’emblée hypothéqué les chances de qualification du LOSC en Ligue des Champions. Le déplacement sur la pelouse d’Arsenal ce mardi à l’occasion de la 2e journée risquait bien de compliquer davantage les choses, surtout pour une équipe privée de l’un de ses cadres, Tiago Santos, pour le reste de la saison. Davide Ancelotti faisait confiance au tout jeune Maxima Goffi, 18 ans et 5 matchs professionnels avant le coup d’envoi, pour remplacer le Brésilien. L’entraîneur italien optait également pour Ueda en pointe et non Giroud, lequel retrouvait l’Emirates Stadium. Vainqueur de son premier match à Naples dans cette compétition, Arsenal se présentait sans Calafiori, Saka ou encore Ödegaard, tous laissés sur le banc.

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C’est dire la confiance de Mikel Arteta en son groupe étoffé. Pourtant, cette équipe remaniée n’offrait pas tous les gages de sécurité durant ces 20 premières minutes. Lille tenait la dragée haute au vice-champion d’Europe en jouant crânement sa chance. Bakwa tentait sa chance du gauche, alors qu’il y avait sans doute mieux à faire en décalant Haraldsson à l’autre bout de la surface (6e). Les Dogues défendaient particulièrement bien face à des Gunners un peu en manque de créativité. Ils n’en profitaient pas non plus pour se montrer dangereux, les initiatives, trop souvent individuelles, manquaient de soutien. Il y a tout de même eu Ueda qui pensait avoir ouvert le score en reprenant ce tir contré de Bentaleb. Malheureusement pour le Japonais, Haraldsson avait dévié le ballon en position de hors-jeu (22e).

Le LOSC s’est écroulé au retour des vestiaires

Arsenal ne tremblait pas pour autant et commençait son entreprise de rouleau-compresseur. Au fur et à mesure de cette première période, les Anglais se rapprochaient de la surface en passant souvent dans le dos des latéraux, comme ce centre de Timber pour Merino (19e), puis de l’autre côté, celui de Lewis-Skelly pour Eze (37e). Özer restait vigilant à chaque fois, avant un dernier arrêt peu académique, mais encore efficace devant Guimarães, alors que Gyökeres rodait (45e+1). La mi-temps arrivait à point nommé pour les Lillois, de plus en plus en difficulté pour ressortir le ballon. Seulement au retour des vestiaires, l’écart de niveau entre les deux équipes devenait de plus en plus criant. Vaillants en début de match, ils ne parvenaient plus du tout à enchaîner trois passes, complètement dépassés par leurs adversaires.

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La défense tenait tant bien que mal 20 minutes, un petit miracle déjà. La sentence se rapprochait et a fini par tomber par Timber à la réception d’un ballon de Madueke avant un enchaînement parfait conclu par un piqué (1-0, 64e). Dans la foulée, le LOSC s’effondrait, enfoncé par les entrants Havertz, Ödegaard et surtout Saka, passeur pour Eze (2-0, 67e), avant d’être lui-même buteur (3-0, 71e). L’entrée de Giroud (78e) sous les applaudissements de l’Emirates Stadium, à la place de Ueda touché au genou et dont l’état sera à surveiller, ne changeait rien à la physionomie de cette fin de match. Tout juste Lille est-il parvenu à ressortir un peu plus de ballons face à des Gunners en gestion, et désormais 4es de C1. Les Dogues sont quant à eux 32e avant de recevoir Galatasaray la semaine prochaine et contre qui il faudra prendre au moins un point pour espérer faire partie du top 24.

L’homme du match : Jürrien Timber (7) : préféré à Ben White et Mosquera, l’international néerlandais occupait le couloir droit de la défense londonienne, avec Haraldsson dans sa zone. Plutôt discret en première période, il a néanmoins tenté d’apporter offensivement : avec plusieurs centres forts devant la défense et surtout des dédoublements ravageurs. À la 42e minute, il a notamment adressé un très bon centre après un service intéressant de Madueke d’une talonnade. Le ballon a été repoussé sur le fil par la défense lilloise, mais l’intention était bonne et il a directement récupéré le ballon ensuite. Ensuite, il a réalisé une seconde période encore meilleure avec essentiellement le but de l’ouverture du score sur un service parfait de Madueke à la 64e, qui a fait beaucoup de bien aux Gunners. Il a été remplacé par Ben White à la 78e.

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Arsenal

- Raya (5) : titulaire indiscutable dans les cages d’Arsenal, l’international espagnol retrouvait une attaque lilloise composée d’Ueda, Haraldsson et Bakwa. Le portier des Gunners a connu une première période relativement tranquille, sans être particulièrement mis à contribution dans les éléments évoqués. Face à une équipe du LOSC capable de se projeter rapidement, il a surtout dû rester vigilant et attentif derrière une défense parfois bousculée. Il a d’ailleurs cru avoir concédé l’ouverture du score par Ueda, finalement refusé pour hors-jeu en première mi-temps. Mais en seconde période, il n’a globalement rien eu à faire et n’aura pas eu à réaliser un seul arrêt ce soir. Un match ennuyant pour lui.

- Lewis-Skelly (5,5) : capable d’évoluer aussi bien au milieu de terrain que sur le flanc gauche, le jeune joueur d’Arsenal était titularisé au poste de latéral face à Bakwa. Et son début de rencontre a été particulièrement compliqué : dans le premier quart d’heure, il a subi l’activité débordante de l’ailier lillois, qui a multiplié les initiatives et s’est procuré plusieurs occasions de faire la différence. Lewis-Skelly a toutefois tenté de répondre offensivement. Après un bon une-deux avec Eze, il a pris sa chance à la 36e minute, mais le gardien du LOSC est resté vigilant. Une première période contrastée, avec de réelles difficultés défensives, mais aussi une volonté de participer au jeu. Ensuite, il a remporté son duel face à Ueda à la 52e.

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- Gabriel (6) : ancien de la maison lilloise, où il a passé quatre saisons, le défenseur brésilien occupait l’axe gauche de la charnière d’Arsenal, associé à Konsa. Alors que certains de ses coéquipiers ont davantage souffert face aux offensives du LOSC, Gabriel a livré une première période solide. Il a remporté la majorité de ses duels et n’a pas hésité à allonger le jeu lorsque la situation l’exigeait. Une prestation sérieuse et rassurante pour l’ancien Lillois, qui a su apporter de la stabilité à l’arrière-garde londonienne tout au long de la rencontre.

- Konsa (5,5) : devenu un titulaire important à Arsenal en raison de la longue absence de William Saliba, l’international anglais devait livrer une bataille physique avec Ueda. Il a globalement bien maîtrisé son adversaire durant cette première période, sans être véritablement inquiété. Sérieux dans ses interventions, il a contribué à maintenir une certaine solidité défensive malgré les difficultés rencontrées par certains de ses partenaires en début de première mi-temps. Globalement, il a réalisé un match appliqué.

- Timber (7) : voir ci-dessus.

- B.Guimarães (6,5) : en jambes ces dernières semaines et buteur ce week-end en Premier League, le milieu brésilien a été tout proche de lancer Arsenal à la 15e minute. Après s’être retrouvé en position favorable à bout portant, il n’a pas su cadrer sa tentative. Il a ensuite commis une faute évitable à la 44e minute, permettant au LOSC de repartir à l’attaque. Quelques secondes plus tard, il s’est toutefois rattrapé en envoyant un véritable boulet de canon qui a failli tromper le portier lillois. Une fin de première période particulièrement animée pour le Brésilien. L’ancien Lyonnais était tout proche d’obtenir un penalty dans la surface lilloise à la 59e minute, mais l’arbitre n’a pas bronché. Il a été très précieux encore en seconde mi-temps, avec une activité débordante

- Rice (6,5) : solide milieu de terrain et capitaine de cette formation anglaise, Declan Rice a une nouvelle fois assumé son rôle de patron dans l’entrejeu. L’ancien joueur de West Ham a contribué à gérer le tempo d’Arsenal, en alternant les phases de conservation et les moments où son équipe avait besoin de reprendre son souffle. À la 23e minute, il a notamment posé le pied sur le cuir pour permettre aux siens de retrouver un peu de maîtrise. Sans forcément multiplier les actions spectaculaires, il a apporté son expérience et son calme au milieu londonien. En seconde période, le joueur des Three Lions est encore monté d’un cran avec des courses verticales impressionnantes et quasiment aucun ballon perdu.

- Eze (6) : pour seulement sa troisième titularisation de la saison, toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais était aligné sur le côté gauche, avec la liberté de repiquer régulièrement dans l’axe. Pourtant, il a eu du mal à peser sur cette première période, bien contenu par une défense lilloise attentive. Peu influent dans les zones dangereuses, il a également perdu bêtement un ballon à la 26e minute, offrant une récupération facile au LOSC. Un premier acte bien trop discret pour Eze. Toutefois, il est monté en puissance au fil de la seconde période, avec surtout le but du break au meilleur des moments : trois minutes après l’ouverture du score. Sur un service de Saka, il a crucifié le LOSC (2-0, 67e). Il a été remplacé par Max Dowman à la 85e.

- Merino (5) : habituellement utilisé dans un rôle de joker de luxe, Mikel Merino était cette fois préféré à Martin Ødegaard pour occuper le poste de numéro 10, juste derrière l’attaquant. Le joueur espagnol a beaucoup décroché au cours de cette première période afin de participer à la construction et d’offrir des solutions à ses partenaires. Il a écopé du premier jaune du match à la 29e, avant de tenter sa chance à la 33e minute, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Malgré sa disponibilité, il a peiné à véritablement faire la différence dans les trente derniers mètres. Il a été remplacé par Martin Ødegaard à la 65e. L’entrant a récupéré le brassard de capitaine.

- Madueke (5,5) : préféré à Bukayo Saka, l’ancien joueur de Chelsea était installé sur l’aile droite, opposé à Perraud. Il a tenté de faire parler sa vitesse pour déstabiliser le latéral lillois, parvenant parfois à prendre l’avantage, mais il a également été stoppé à plusieurs reprises dans les duels, notamment à la 27e minute. S’il a manqué de régularité dans ses initiatives offensives, il s’est en revanche montré précieux au moment de défendre. En fin de première période, il a particulièrement réalisé un énorme sprint pour revenir sur Romain Perraud. En seconde période, il a largement pris le dessus sur Haraldsson avant de manquer son centre du pied droit (54e). Enfin, après de nombreuses occasions vendangées, il s’est montré décisif à la 63e avec une passe décisive pour Timber (1-0). Il a été remplacé par Bukayo Saka à la 65e. Et l’entrant a été immédiatement décisif avec une offrande sur le but du break de Eze (2-0, 67e). Mieux encore, le natif de Londres est venu inscrire le but de l’humiliation à la 71e, sur une passe de Havertz (3-0). Une entrée absolument fracassante.

- Gyökeres (4) : en grande difficulté depuis le début de saison et désormais largement concurrencé par Kai Havertz au poste d’avant-centre, Viktor Gyökeres avait une belle occasion de se relancer. Auteur d’une très bonne trêve internationale avec la Suède, l’attaquant était titulaire ce soir, alors qu’il ne l’avait été que deux fois avant cette rencontre… Face à une défense lilloise particulièrement solide, il a toutefois eu beaucoup de mal à exister. Souvent engagé dans des duels physiques, il en a notamment perdu un important face à Bentaleb à la 28e minute. La première période a été loin d’être convaincante. Il a été remplacé par Kai Havertz à la 65e. L’ancien du Bayer Leverkusen a directement été décisif avec une passe décisive sur le but de Saka (3-0). L’Allemand a été averti à la 90+2e après une faute en retard sur Ozer.

LOSC

- Ozer (6): héros lillois pendant plus d’une heure à l’Emirates, Berke Özer a livré un match impressionnant. Impérial dans sa surface, le portier turc a longtemps écœuré les attaquants d’Arsenal en enchaînant les parades décisives. Avec notamment un arrêt réflexe fou devant Bruno Guimaraes juste avant la pause (45'+1), des interventions autoritaires face à Eze et une vigilance constante sur ses sorties aériennes. S’il a fini par s’incliner par trois fois après l’heure de jeu face aux coups de boutoir des Gunners, ses multiples exploits ont repoussé l’échéance et évité une note bien plus salée aux siens. Une prestation XXL malgré la défaite.

- Goffi (3): lancé dans le grand bain de l’Emirates, Maxima Goffi a connu un baptême du feu difficile. En première période, le jeune défenseur lillois a fait preuve de courage et d’application, s’illustrant notamment par un contre décisif face à Bruno Guimaraes dans la surface (15e) pour maintenir le score vierge. Tenant son rang lors du premier acte, il a néanmoins fini par céder, à l’image de toute l’arrière-garde des Dogues, sous le pilonnage et le rythme suffocant imposés par Arsenal après la pause. Il est fautif sur le troisième but des Gunners en n’étant pas aligné avec sa défense et en couvrant tous les attaquants londoniens. Averti à la 83e minute.

- Ngoy (4): très appliqué dans son placement, le Belge s’est illustré en contrant une frappe menaçante d’Eze (60e) et en fermant intelligemment les angles dans sa zone. S’il a fini par concéder trois buts face aux assauts répétés des Gunners, il n’est pas forcément fautif ce soir. Sa lecture du jeu et son abnégation sous la pression d’Arsenal ont longtemps permis au bloc lillois de résister.

- Alexsandro (4): très solide en première période, Alexsandro a multiplié les interventions décisives dans sa surface. Auteur de plusieurs tacles et contres décisifs (notamment face à Timber à la 42e et Madueke à la 59e), le Brésilien a été solide dans les duels aériens pour repousser les vagues d’Arsenal. Également précieux avec son sens de l’interception, il a malheureusement fini par craquer avec l’ensemble du collectif sous les accélérations dévastatrices des entrants et particulièrement de Saka.

- Perraud (3): ciblé par le feu d’artifice d’Arsenal sur son couloir, l’ancien Brestois a vécu un second acte compliqué. Plutôt propre avant la pause, le latéral gauche a sombré au retour des vestiaires sous les vagues successives menées par Madueke, Timber puis Saka. Poussé à la faute par le pressing asphyxiant des Londoniens, il a manqué de tranchant pour fermer son côté et contenir les attaques menant aux buts des Gunners. Offensivement, il n’a pas eu l’occasion d’exprimer ses qualités de centre.

- André (3,5): fidèle à son habitude, le milieu nordiste a multiplié les tacles et a gratté pas mal de ballons pour soulager ses défenseurs en première période. Malgré un gros volume de jeu pour harceler les porteurs de balle d’Arsenal, il a souffert face à la supériorité technique londonienne et n’a pas pu empêcher son équipe de perdre le contrôle du tempo au fil des minutes. Au retour des vestiaires, il est apparu lessivé et a perdu le fil. Il aurait également pu apporter plus de mordant offensivement.

- Bentaleb (3,5): positionné en sentinelle dans l’entrejeu, l’Algérien a été inspiré en première période. Très disponible, il a touché énormément de ballons et a regardé les milieux adverses droit dans les yeux. C’est notamment sur sa frappe lointaine que le LOSC a cru ouvrir le score grâce à Ueda. Au retour des vestiaires, il a été bien plus timide dans ses intentions et a chuté physiquement. C’est sur sa perte de balle qu’Arsenal a inscrit le deuxième but de la soirée. Il a manqué de relais pour confirmer ses idées en d’actions plus concrètes. Il a été remplacé par Sahraoui, qui a apporté plus de percussion sur son côté (71e).

- Mukau (3): positionné dans le double pivot lillois dès le coup d’envoi, l’international congolais a vécu une soirée assez difficile au cœur du jeu. D’entrée de jeu, le jeune milieu a cherché a été vaillant dans le pressing pour couper les transmissions d’Arsenal malgré une naïveté qui l’a poussé à certaines fautes comme ce coup franc obtenu sur Eberechi Eze dès la 10e minute. Malgré une belle débauche d’énergie pour contenir les vagues londoniennes en première période, il a souffert pour sortir proprement le ballon face à la densité et a été en souffrance lors du seconde acte. Une rencontre d’apprentissage au plus haut niveau européen avant d’être remplacé par Kjaergaard (71e).

- Haraldsson (4,5): volontaire mais bousculé par l’intensité des Gunners, Hákon Haraldsson a livré une prestation généreuse mais contrastée. S’il a su faire respirer le bloc lillois par sa justesse dans le jeu, l’Islandais s’est aussi distingué par un gros travail de l’ombre à la récupération, étant notamment au départ de la séquence du but refusé à Ueda. Malheureusement, face au défi athlétique imposé par le milieu d’Arsenal, il a manqué d’impact dans les duels physiques et concédé plusieurs pertes de balle sous la menace. Offensivement, il aurait dû prendre plus de risques pour créer du danger.

- Bakwa (4): percutant sur son côté mais trop rapidement sevré de ballons, Dilane Bakwa a tenté d’apporter du danger dès qu’il en a eu l’occasion. En première période, l’ailier lillois s’est montré tranchant en contre-attaque, s’offrant une belle opportunité dès la 6e minute avec une frappe contrée par Gabriel. Revenu des vestiaires avec les mêmes intentions, il s’est à nouveau illustré à la 72e minute en décochant la première frappe lilloise du second acte. Face au bloc très haut des Gunners, ses prises de risque ont apporté un vrai vent de fraîcheur, même s’il a manqué de soutien pour concrétiser ses initiatives. Ce qui fait qu’il a également perdu pas mal de ballons et qu’il a été moins inspiré par moment. Remplacé par Diaoune (82e), qui n’a rien pu apporter.

- Ueda (5): le Japonais a vécu une soirée particulièrement frustrante à l’Emirates. Privé du bonheur d’ouvrir le score à la 22e minute pour un hors-jeu très limite confirmé par le VAR, l’attaquant japonais a dû se contenter d’un rôle ingrat sur le front de l’attaque. Souvent esseulé au milieu de la charnière Gabriel-Konsa, il s’est battu sur chaque long ballon pour conserver et faire monter le bloc des Dogues, avant d’être sevré de ballons utilisables en seconde période. Une débauche d’énergie immense mais bien trop peu d’occasions à se mettre sous la dent. Touché en fin de match, il a été remplacé par Giroud, accueilli sous une ovation par son ancien public (78e).