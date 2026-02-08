PSG-OM : le Classique est interrompu !

Le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a été interrompu en cours de rencontre ce dimanche soir au Parc des Princes, en raison de chants jugés hostiles en provenance des tribunes parisiennes. L’arbitre a décidé de suspendre temporairement le match après consultation avec les délégués et les autorités présentes, conformément au protocole en vigueur. Les joueurs ont été invités à regagner les abords de la pelouse pendant plusieurs minutes, le temps que la situation se calme dans les tribunes.

Avant cette interruption, le speaker du Parc des Princes était déjà intervenu à plusieurs reprises pour appeler au respect et rappeler les règles en vigueur concernant les chants et comportements en tribunes. Ces messages de prévention avaient été diffusés dès l’avant-match, puis renouvelés en cours de rencontre. Malgré ces avertissements, certains chants ont persisté, conduisant à l’arrêt provisoire du jeu. La rencontre a ensuite repris après une nouvelle annonce du speaker et un retour au calme relatif dans les tribunes.