Robin van Persie proche d’obtenir son tout premier poste d’entraîneur

Quatre ans après avoir raccroché les crampons, Robin van Persie pourrait bien obtenir son premier poste d’entraîneur d’une équipe professionnelle. S’il officie dans les catégories de jeunes de Feyenoord depuis plusieurs saisons (il dirige actuellement les U18 du club), la légende batave s’est vue soumettre un projet en Eredivisie.

D’après le média néerlandais AD, l’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United a en effet été sollicité par Heerenveen, 10e du Championnat d’Eredivisie, et dont l’entraîneur Kees van Wonderen quittera le club à l’issue de la saison. Au cours d’un premier entretien, RVP aurait impressionné son auditoire et manifesté son désir de franchir le cap.