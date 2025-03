BL : le Bayer Leverkusen écrase l’Eintracht Francfort

Pour ne pas dire définitivement adieu à ses derniers espoirs de titre, le Bayer Leverkusen devait s’imposer impérativement ce samedi sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, troisième au classement. Et malgré ce choc en apparence entre le deuxième et le troisième de Bundesliga, la rencontre a vite tourné en faveur des champions d’Allemagne en titre. Dominés d’entrée, les locaux ont vite pris l’eau aux alentours de la demi-heure de jeu.

Encaissant trois buts en sept minutes signés Tella (26e), Mukiele (29e) et Schick (33e), Francfort a eu le mérite de réagir avant la pause grâce à Hugo Ekitike (1-3, 37e). Finalement, ce baroud d’honneur n’aura été qu’éphémère et Aleix Garcia aura mis fin aux ardeurs locales en entérinant le succès du B04 à l’heure de jeu (1-4, 62e). Avec ce succès, le Bayer Leverkusen revient à 8 points du Bayern Munich et consolide sa deuxième place en reléguant son adversaire du soir à onze points.