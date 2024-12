Real Madrid : la nouvelle sortie de Vinicius Jr sur le Ballon d’Or 2024

Vinicius Junior a pris sa petite revanche. Très affecté après avoir raté le Ballon ‘Or 2024, le Brésilien du Real Madrid a remporté le trophée FIFA-The Best 2024 avant d’aller soulever la coupe intercontinentale cette soirée avec les Merengues après leur victoire face à Pachuca (2-0). Et encore une fois, l’international auriverde a été interrogé sur le Ballon d’Or.

La suite après cette publicité

« Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Mes coéquipiers m’aident et je suis ici pour jouer pour eux, pour tout donner et pour défendre le maillot le plus important du monde. Je vis chaque jour très calmement. J’ai toujours travaillé dur et j’ai toujours travaillé dur. Les gens qui n’ont pas voté pour moi ne vont pas changer ce que je pense et ce que mes coéquipiers disent tous les jours », a-t-il déclaré à l’issue du match.