La grosse menace du Real Madrid à la mère de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un jour, une information différente. C’est le rythme de la presse espagnole, qui se régale avec ce feuilleton Mbappé. Alors que les joueurs profitent actuellement de leurs vacances, les dates de reprise s’approchent un peu partout et forcément, les clubs veulent que les potentielles nouvelles recrues démarrent au plus vite pour des questions d’adaptation et d’intégration. Aux dernières nouvelles, dans le cas du Français, le Real Madrid visait surtout 2024.

Comme l’expliquait encore Marca ce week-end, les Madrilènes souhaitent que le Bondynois signe son contrat dès janvier prochain, pour une arrivée en été 2024. Ils ne devraient a priori rien tenter cet été, notamment à cause du prix de l’opération qui pourrait être conséquent.

À lire

Mercato, Real Madrid : Carlo Ancelotti commence à enrager

Un message très clair

Ce lundi, Defensa Central en dit un peu plus. Le média indique que le Real Madrid a été très clair avec Fayza Lamari, mère et agent du joueur. Dans le cas où Mbappé venait à prolonger son contrat à Paris, même si ce n’est que jusqu’en 2025, c’est définitivement terminé pour lui. C’est 2024, ou plus jamais. Un message très clair, sous forme de coup de pression donc voire même de menace.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid prend son temps dans ce dossier, sachant qu’il est, pour la première fois, en position de force. Le média indique qu’une offensive d’ici la fin de ce mercato n’est pas totalement à exclure, mais ce n’est pas la tendance qui se dégage. Mais une chose est sûre, Mbappé est prévenu : le train merengue ne passera plus qu’une fois.