CdM 2030 : le stade de la finale serait déjà connu !

L’annonce a fait l’objet d’une bombe ce mercredi. Comme relayé par la presse britannique et espagnole, puis confirmé par la FIFA elle-même, la Coupe du Monde 2030 aura bien lieu sur trois continents distincts, à savoir l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud, respectivement représentés par l’Espagne et le Portugal, le Maroc, et enfin, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay.

La suite après cette publicité

Plus tard dans la soirée, le quotidien madrilène Marca s’est même fait l’écho du lieu où se déroulera la finale de cette Coupe du Monde, qui paraît encore bien loin. À en croire les informations du journaliste José Félix Diaz, c’est en effet le tout nouveau stade Santiago Bernabéu qui devrait accueillir la rencontre dans 7 ans.