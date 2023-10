Annonce surprise pour la Coupe du Monde 2030 !

La suite après cette publicité

Depuis qu’il est président de la FIFA, Gianni Infantino adore faire dans « l’originalité » quand il s’agit de parler de Coupe du Monde. Après avoir tenté de faire jouer le prestigieux tournoi tous les deux ans (au lieu de quatre), le Suisse est devenu le spécialiste de l’organisation d’un Mondial par plusieurs pays. En 2026, les États-Unis, le Mexique et le Canada seront les hôtes du premier Mondial à 48 équipes (au lieu de 32). Eh bien pour l’édition de 2030, il va faire plus fort.

Officiellement, la Coupe du Monde du centenaire n’a toujours pas été attribuée par la FIFA quand l’Amérique du Sud s’est emballée cet après-midi. La raison ? Alejandro Dominguez, le président de la CONMEBOL (l’équivalent de l’UEFA en Amérique du Sud), vient de poster une information XXL. «Nous croyons toujours. La Coupe du Monde du centenaire 2030 débutera là où tout a commencé. L’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront les matchs d’ouverture du Mondial centenaire».

Un Mondial disputé dans 6 pays et 3 continents

Juste après, l’AFA, la fédération argentine, a confirmé la nouvelle, précisant que le match d’ouverture sera disputé chez elle par la sélection albiceleste. « L’Argentine disputera, à domicile, le premier match de la phase de poules du Mondial 2030. » Deux annonces qui interpellent, même si depuis, la FIFA a confirmé la nouvelle sur son site officiel.

«En 2030, la Coupe du Monde de la FIFA réunira trois continents et six pays, invitant le monde entier à se joindre à la célébration du beau jeu, du Centenaire et de la Coupe du Monde de la FIFA elle-même. Le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité que l’unique candidature serait celle du Maroc, du Portugal et de l’Espagne, qui accueilleront l’événement en 2030 et se qualifieront automatiquement à partir des créneaux existants, sous réserve de la réussite de la procédure d’appel d’offres menée par la FIFA et d’une décision du Congrès de la FIFA en 2024. En outre, compte tenu du contexte historique de la toute première Coupe du Monde de la FIFA, le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité d’organiser une cérémonie unique de célébration du centenaire dans la capitale du pays, Montevideo, où la toute première Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en 2030, ainsi que trois matches de la Coupe du Monde en Uruguay, en Argentine et au Paraguay respectivement». À l’heure où le monde cherche à soigner son bilan carbone, voir une Coupe du Monde se jouer dans 6 pays et 3 continents à de quoi étonner.