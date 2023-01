League Cup : Newcastle confirme face à Southampton et file en finale

Premier match retour de la League Cup en Angleterre avec une nouvelle affiche entre Newcastle et Southampton à à St James’Park. En première période, les Magpies dominait largement les débats, dans tous les compartiments du jeu. Les locaux étaient récompensés grâce Sean Longstaff. Le milieu inscrivait un doublé en un peu plus d’un quart d’heure pour lancer de la meilleure des manières son équipe vers la finale (5e et 21e, 2-0).

Les visiteurs, de leur côté, ne se laissaient pas abattre et répliquaient à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Che Adams. L’attaquant de Southampton réduisait l’écart sur un exploit individuel (30e, 2-1). Au retour des vestiaires, les deux équipes n’arrivaient plus à se créer de situations chaudes. D’autant plus que Bruno Guimaraes était exclu après un tacle non maitrisé (82e). Avec cette victoire, Newcastle est la première équipe qualifiée pour la finale de cette League Cup.

