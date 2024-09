Luis Enrique cogne la presse pour Bradley Barcola

La nature a horreur du vide. La presse aussi. Kylian Mbappé parti vers d’autres cieux, les observateurs ont vite trouvé un nouveau chouchou au PSG. Depuis sa seconde partie de saison dernière, Bradley Barcola a pris une place importante dans l’univers parisien. Ce début de saison confirme plus que jamais cette tendance entre ses performances en club et en sélection. Après trois journées de championnat, l’ancien Lyonnais a déjà marqué autant de buts que la saison passée (4), et il vient d’ouvrir son compteur en équipe de France.

La suite après cette publicité

L’ailier de 22 ans est devenu en quelque temps le nouveau joueur frisson du Parc des Princes. Pourtant, à la même époque l’an passé, son transfert en provenance de l’OL pour 45 M€ avait de quoi surprendre. Après seulement une demi-saison avec son club formateur, il se retrouvait propulsé dans l’un des effectifs les plus concurrentiels du monde. Les débuts ont effectivement été délicats. L’éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, n’avait pas hésité à le qualifier «d’agneau» après un match de Ligue des Champions face à Newcastle. Une expression qui prête maintenant à sourire.

À lire

Le PSG a choisi son capitaine

Luis Enrique sur Barcola : «Rappelez-vous après Newcastle»

Enfin pas tout le monde. Luis Enrique n’a pas oublié cette phrase et s’est montré offensif en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Brest en Ligue 1. Selon le coach parisien, le principal danger pour Barcola, ce sont justement les médias qui encensent un jour, et critiquent le lendemain. «On le protégerait s’il n’y avait pas de journaliste, ironise l’Espagnol. Tout le monde parle de Bradley Barcola maintenant. Mais rappelez-vous après Newcastle à domicile, on disait qu’il ne pouvait pas jouer, qu’il n’était pas prêt pour la Ligue des Champions.»

La suite après cette publicité

«Notre chance, c’est qu’il a une personnalité très équilibrée. Il est plein de bon sens, il est humble, il a de bonnes valeurs familiales, et ça se remarque, énumère le coach. C’est pour ça qu’il a pu gérer ces moments après Newcastle avec calme, alors qu’il avait raté des occasions. Et là, c’est le meilleur joueur du monde. C’est une version de Barcola très forte car il s’est amélioré mais il y a des hauts et des bas dans une saison. Excusez-moi, mais la presse veut toujours que ça soit blanc ou noir. Il y a beaucoup de nuances et de notre côté, nous sommes très calmes.» Le message est passé.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un but de Barcola face peut vous rapporter jusqu’à 182€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - BREST sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.