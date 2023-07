PSG : Marco Verratti est proche de filer en Arabie saoudite !

La suite après cette publicité

Alors que la délégation saoudienne présente à Paris n’a pas réussi à convaincre Kylian Mbappé et son entourage de poursuivre les négociations avec le club saoudien d’Al-Hilal, une nouvelle bombe mercato est venue s’abattre dans l’actualité estivale du Paris Saint-Germain. En effet, le milieu italien Marco Verratti (30 ans), qui a d’ores et déjà été mentionné dans des rumeurs autour de l’Atlético de Madrid, aurait un bon de sortie pour rejoindre la Saudi Pro League et l’écurie d’Al-Hilal.

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, confirmées par nos confrères de RMC Sport, des discussions ont actuellement lieu entre le PSG et Al-Hilal pour le transfert définitif de Marco Verratti vers Riyad. Les négociations sont même très avancées entre les deux clubs et le joueur, puisque la direction saoudienne préparait déjà les documents pour boucler l’arrivée du Gufetto. Al-Hilal est déterminé à offrir un contrat de trois saisons à l’international italien, assorti d’un salaire de 20 millions nets.

Paris a fixé son prix

Même si le PSG a prolongé son joueur jusqu’en juin 2026, la direction parisienne n’est absolument pas contre vendre l’Italien de 30 ans. D’ailleurs, toujours d’après les indiscrétions de Fabrizio Romano et de RMC Sport, le club de la capitale a fixé son prix pour céder l’ancien milieu de Pescara. Les champions de France en titre espèrent en tirer plus de 30 millions d’euros. Un montant largement atteignable pour le club détenu par le fonds souverain saoudien Public Invest Fund (PIF).

Toutes les parties seraient aujourd’hui confiantes à l’idée de verrouiller la transaction dans les prochains jours. Il resterait même que quelques détails à régler avec Paris qui attend donc un peu plus de 30 millions pour donner le feu vert à Al-Hilal d’entamer de réelles négociations officielles avec le joueur italien. En tout cas, Marco Verratti ne semble plus du tout intouchable au PSG et une page de plus de 10 ans pourrait bien se tourner dans l’entrejeu parisien après les arrivées estivales de Manuel Ugarte et Cher Ndour mais aussi l’émergence de Warren Zaïre-Emery.