Strasbourg - PSG : les compositions probables

3 jours après son grand succès à l’Etihad Stadium (4-2) en Ligue des Champions, le PSG reprend du service. Cette fois, le champion de France en titre se rend à La Meinau pour défier Strasbourg dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 (17h15). Le défi est de taille car un nouveau succès assurerait aux Parisiens une place sur le podium à l’issue du week-end. Mais en face, les Alsaciens, 11es, ont quelques arguments pour donner le change, et surtout se redonner confiance alors qu’ils n’ont pris qu’un seul point sur les 3 derniers matchs. Face à leur public, il faudra réagir.

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Pour ne rien arranger, Hugo Oliveira est toujours privé de son capitaine Ismaël Doukouré, en plus de Nanasi, Godo et Panichelli. L’Espagnol pourrait changer son système en 4-3-3 pour adopter un 4-2-3-1 puisque Reyna devrait faire son retour dans le onze de départ. L’Américain débuterait avec Yassine à sa droite et Baldé à sa gauche pour épauler Ortega, sans doute préféré à Harder en pointe. Essugo et Sousa sont attendus dans le double-pivot. Sans surprise, la défense ne bougera pas par rapport au match à Nice de la semaine dernière, à commencer par Jorgensen dans le but.

Une attaque parisienne encore remaniée

Le gardien serait protégé par une charnière composée de Mitchell et Coulibaly. Antwi prendrait place à droite, tandis que l’Argentin Oso commencerait dans le couloir gauche. Du côté du PSG, il y aura quelques changements dans la composition de Luis Enrique. L’Asturien n’hésite jamais à faire tourner son effectif comme bon lui semble. Ce devrait être encore le cas ce samedi, notamment en défense où Safonov est quant à lui attendu. Zaïre-Emery débuterait avec Digne sur l’autre flanc. Ils entoureraient une défense centrale composée de Zabarnyi et Hernandez.

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L’entrejeu promet lui d’être bien chamboulé puisque Neves ferait son retour dans le onze après avoir débuté sur le banc face aux Skyblues. Beraldo est bien parti pour figurer dans cette équipe en pointe basse. On retrouverait à ses côtés le jeune Dro Fernandez, qui était déjà titulaire face au Mans le week-end dernier. Enfin devant, Luis Enrique a l’embarras du choix. Kvaratskhelia est pressenti pour débuter dans le couloir gauche. Il laisserait l’autre aile à Godts, dont les débuts ne sont pas satisfaisants. Torres pourrait commencer en pointe.