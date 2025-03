Real Madrid : Pepe totalement fan de Kylian Mbappé

Nom bien connu des fans de football du monde entier, aussi bien pour ses performances sur le terrain que pour ses coups de sang, Pepe décidait de mettre un terme à sa carrière l’été dernier, après cinq saisons passées au FC Porto. Véritable légende du Real Madrid, où il est resté durant dix années et a remporté de très nombreux titres, l’ancien défenseur central s’est livré dans un entretien pour AS. Le Portugais est revenu sur de nombreux moments marquants de sa carrière, et s’est également exprimé sur Kylian Mbappé, nouvelle star de la Maison Blanche.

La suite après cette publicité

Après des premiers mois difficiles, l’ancien Parisien semble enfin s’être acclimaté à l’air de la capitale espagnole, et enchaîne les buts et les bonnes performances depuis plusieurs semaines. Et Pepe s’est montré très élogieux à son sujet : « J’ai joué contre Mbappé. C’est un joueur incroyable et une personne formidable, peu de gens le connaissent en dehors du terrain. » Le capitaine de l’équipe de France aura l’occasion de poursuivre sur sa bonne lancée dès ce samedi, puisque le Real Madrid reçoit Leganés à l’occasion de la 29e journée de Liga.