La presse espagnole annonce un accord total PSG-Majorque pour Kang-In Lee !

Le PSG veut faire table rase du passé cet été. Alors que le départ de Christophe Galtier est d’ores et déjà acté en interne, l’arrivée de Luis Enrique devrait être rendue officielle d’un jour à l’autre. La métamorphose du club de la capitale va également avoir lieu sur le terrain. Au-delà de l’apport tactique du technicien espagnol, de nouveaux visages devraient bientôt être intronisés sous la tunique parisienne. Hier, nous apprenions alors que Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Lucas Hernandez avaient d’ores et déjà paraphé leur contrat avec le champion de France en titre. Alors que Cher Ndour devrait arriver libre dans la capitale, la formation de Nasser Al-Khelaifi ne compte pas s’arrêter là et a déjà quelques noms en tête.

Pour étoffer son secteur offensif, Paris a jeté son dévolu sur Kang-In Lee depuis de nombreuses semaines. Cette saison, le natif d’Incheon est l’un des meilleurs dribbleurs en Europe. Avec Majorque, le milieu offensif sud-coréen a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 36 rencontres de Liga, contribuant ainsi à la belle saison du club des Baléares en première division. Et alors que le board parisien a perdu Lionel Messi, l’ancien joueur de Valence avait le profil idoine pour essayer de pallier le départ du septuple Ballon d’Or. Important aux yeux des Majorquins, Kang-In Lee a fait l’objet d’une première offre de 15 millions de la part des Parisiens qui avait été repoussée par le récent neuvième de Liga, qui réclamait pas moins de 22 millions d’euros.

La signature de Kang-In Lee devrait être officialisée dans les prochains heures

Face à ces anicroches, le dossier a été mis au point mort pendant deux semaines. Pourtant, selon les informations parues aujourd’hui dans Marca, l’affaire serait bouclée. En effet, il semblerait que l’état-major du PSG se soit incliné devant les exigences de leurs homologues et se serait ainsi aligné sur les 22 millions d’euros demandés par ces derniers. Dans cette transaction, l’international Coréen toucherait 20 % de ses 22 millions d’euros, en raison d’une clause négociée lors de son arrivée dans les Baléares.

Le média ibérique ne s’arrête pas là et a même annoncé que le transfert pourrait être officialisé dans les prochaines heures. En effet, comme tout serait bouclé, le joueur, actuellement à Séoul, envisagerait de se rendre en Ile-de-France dans les prochaines heures. Une première visite médicale a eu lieu et il devrait parapher un contrat longue durée d’après les indiscrétions espagnoles. Après la venue imminente de Marco Asensio, Luis Campos semble avoir des yeux en Espagne. Reste à savoir s’il parviendra à attirer un troisième joueur de l’autre côté des Pyrénées avec l’arrivée probable de Gabri Veiga, en provenance du…Celta de Vigo, un club au sein duquel le dirigeant portugais occupe un rôle de conseiller externe.