ASM - PSG : «une victoire méritée» pour Alessandro Florenzi

Après avoir remporté le Trophée des Champions début janvier contre l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain a cette fois-ci glané la Coupe de France en battant l'AS Monaco ce mercredi soir au Stade de France (2-0, Icardi et Mbappé). Présent sur Eurosport après la remise du trophée, le latéral italien Alessandro Florenzi a donné ses premières impressions. L'occasion d'évoquer Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

« Ce n’est jamais facile de gagner une finale. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. On est prêts pour tenter de gagner le championnat ce week-end. On y croit. On a fait un très bon match, on a mis beaucoup d’expérience. C’est une victoire méritée. Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde, nous espérons qu’il restera beaucoup de temps avec nous », a déclaré le joueur de 30 ans.