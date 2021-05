Monaco-PSG : les notes du match

Grande première pour l'AS Monaco depuis 1991 ou encore une victoire finale du Paris Saint-Germain en Coupe de France ? Ce mercredi soir sur la pelouse du Stade de France de Saint-Denis, Asémistes et Parisiens croisaient le fer pour la finale de l'édition 2021. Il ne restait donc plus qu'une marche aux deux équipes pour soulever le trophée dans des tribunes vides, le public n'étant toujours pas de retour dans les stades. Côté monégasque, Niko Kovac sortait un 4-4-2 avec son duo Volland-Ben Yedder en attaque. Mauricio Pochettino alignait un 4-3-3 mais devait faire sans Neymar et Kimpembe. Après un début de première période assez ennuyant et sur un rythme peu élevé, la rencontre s'animait avec cette sortie spectaculaire mais décisive de Keylor Navas devant Volland (18e). Une intervention importante, surtout pour la suite.

La suite après cette publicité

Car sur l'action suivante, Disasi se manquait et Mbappé en profitait pour servir Icardi sur un plateau pour l'ouverture du score (19e, 0-1). Derrière, Di Maria cherchait à doubler la mise mais tombait sur un bon Majecki (33e). Les Asémistes, eux, se procuraient quelques situations mais pas assez chaudes. A la pause, Niko Kovac lançait Diatta à la place d'Aguilar pour faire bouger les choses. Et le PSG souffrait avec une occasion de Ben Yedder (51e), finalement hors-jeu, et cette barre transversale trouvée par Gelson Martins (69e). Mais comme souvent, le PSG ne craquait pas et après un lob, Mbappé doublait la mise sur un service de Di Maria (81e, 0-2). Les Parisiens gardaient ce résultat et remportaient cette Coupe de France 2021 ! Une belle soirée pour le club de la capitale avant le dernier match de la saison si important pour le titre à Brest, dimanche.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Mbappé (7,5) : très actif en début de match, l'attaquant français s'est positionné dans le couloir gauche de l'attaque parisienne. Comme à son habitude, le natif de Bondy a pris la profondeur dès que cela lui était possible. Le champion du monde 2018 profite d'une erreur de Disasi pour offrir un caviar à Icardi sur l'ouverture du score (1-0, 19e). Très précieux dans la conservation du ballon, l'international tricolore a démontré toute son aisance technique en première mi-temps. L'ancien Monégasque a un peu disparu de la circulation jusqu'à son éclair de génie avec un lob qui meurt sur la transversale (80e). Ce n'était que partie remise pour le génie français qui profite d'un excellent service de Di Maria pour ajuster Majecki d'un joli piqué (2-0, 81e). Une nouvelle fois, le numéro sept parisien s'est montré décisif avec le PSG.

Monaco

Majecki (4) : le gardien polonais n’aura presque rien eu à faire. Il ne pouvait évidemment rien sur le but d’Icardi après une erreur de Disasi. Il réalisait quelques belles parades comme celle sur Florenzi (33e) mais il a failli se faire surprendre par Mbappé après un mauvais placement. Le Français ne passait pas loin de le lober (80e) mais il était sauvé par la barre. Deux minutes plus tard, il se faisait subtilement battre par le natif de Bondy d’un petit piqué (82e).

Disasi (3) : le solide défenseur de 23 ans n’avait presque rien eu à faire dans son début de match et pourtant sur l’une de ses nombreuses relances, il aura offert une occasion à Mbappé et Icardi. Et face au Français, ça ne pardonne pas. Après un contrôle raté dans sa surface, il laissait filer au but Mbappé qui servait Icardi pour l’ouverture du score (19e). On l’a senti très perturbé et moins serein dans la suite du match comme ses coéquipiers. Il ne se sera jamais vraiment remis de sa bourde. Remplacé par Badiashile à la 72e.

Maripan (4) : le défenseur chilien a passé une soirée particulière. Contrairement à son coéquipier de l’axe, il n’a pas été trop mis en difficulté et s’est plutôt bien occupé de cadenasser Icardi. Dans les duels, il a, comme à son habitude, répondu présent. Sa deuxième mi-temps a été propre dans ses interventions. Il manquait par contre d’agressivité sur Di Maria au moment du deuxième but de Mbappé (82e).

Sidibé (4) : positionné en tant que défenseur central droit d’une défense à trois, Sidibé n’a pas livré son meilleur match de l’année 2021. Il a été gêné par la vitesse de Mbappé notamment, mais dans l’ensemble lorsqu’il fallait répondre présent au duel, le Champion du monde 2018 a été plutôt solide. Tout n’est pas à jeter parce qu’il a réalisé plusieurs interventions très propres (49e, 57e).

Aguilar (3,5) : le latéral droit reconverti milieu/ailier droit par Niko Kovac cette saison n’a pas été très en réussite sur son côté. Il n’a pas été avare en efforts, mais il a été trop imprécis pour se montrer décisif. Son placement a été assez mal géré lorsque Mbappé est venu glisser entre lui et Sidibé. Il a été en difficulté et n’a pas réussi à régler ce problème. Remplacé à la mi-temps par Kréppin Diatta (4) . L’international sénégalais a livré un match meilleur que son coéquipier, mais il n’a pas réussi à mettre le danger dans la défense du PSG. Il n’a que trop peu débordé sur le couloir droit.

Tchouameni (4) : on ne peut pas dire que sur cette rencontre Tchouameni ait été vraiment en difficulté, mais il n’a pas surnagé non plus. Loin de ses standards de la saison, l’ancien Bordelais a largement moins proposé et donc peu apporté offensivement. Il le fallait pour tenter de renverser un PSG bien en place. Sur le plan physique, il a, sans surprise, pris le meilleur sur Gueye et consorts.

Fofana (4) : le milieu récupérateur monégasque a vécu un match en deux temps. Il a eu peu d’influence dans la rencontre surtout en première mi-temps où on l’a senti nettement en dessous techniquement en témoigne ses passes ratées (17e, 42e). Sa deuxième période a été meilleure parce qu’il a su exploiter bien mieux les ballons. Mais si son équipe a eu du mal à produire du jeu, c’est aussi parce qu’il n’était pas pleinement dans son match. Remplacé à la 60e par Gelson Martins . Le Portugais a apporté de la vitesse et de la percussion à son équipe. Il a touché la barre sur un centre tir (68e).

Henrique (4) : sur son couloir gauche, le latéral brésilien a été nettement plus en vue que son homologue à droite. Offensivement, il a constamment essayé de proposer. Et si en première période, il n’a pas réussi à réellement profiter des espaces que laisse Florenzi dans son dos, dans le second acte il s’est mieux projeté. Il a donné quelques bons ballons à ses attaquants, mais il a manqué parfois de lucidité dans ses gestes défensifs (55e).

Volland (3) : l’attaquant allemand a été décevant ce soir. Habitué à être toujours très disponible sur le front de l’attaque, l’attaquant allemand a traversé la rencontre comme un fantôme n’arrivant pas à peser sur la défense parisienne. Il ne se sera procuré aucune occasion. Même dans son jeu en remise, pourtant toujours très impressionnant, il n’aura pas excellé du tout. Une soirée sans pour lui. Remplacé par Fabregas à la 72e. L’Espagnol n’a rien apporté.

Golovin (3,5) : le milieu russe était un élément essentiel du système de Niko Kovac. Il a touché très souvent le cuir, mais n’a pas vraiment réussi à distiller des bons ballons pour ses attaquants. Il fallait un grand Golovin ce soir pour aider à battre Keylor Navas mais ça n’a pas été le cas. Il a oscillé entre le bon et le moins bon dans ses initiatives.

Ben Yedder (3,5): tout juste appelé en Équipe de France pour l’Euro, l’attaquant français avait à cœur de prouver à Didier Deschamps qu'il ne s’était pas trompé. Ce ne sera pas pour ce soir. Il a touché très peu le ballon et n’a pas su se créer la moindre occasion. Il aura eu le mérite de proposer des solutions, mais on attend largement plus de lui. Remplacé par Jovetic à la 60e. L’attaquant monténégrin a eu autant de difficulté à se montrer dangereux que son homologue français.

PSG