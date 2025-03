Strasbourg : Valentin Barco a vécu le plus beau jour de sa vie

Ce vendredi restera à jamais gravé dans la mémoire de Valentin Barco. Arrivé cet hiver sous la forme d’un prêt en provenance de Brighton, le piston argentin a vécu une journée mémorable. Papa pour la première fois un peu plus tôt dans la journée, le joueur de 20 ans a grandement contribué à la belle victoire de Strasbourg face à Lyon ce vendredi soir (4-2).

Auteur d’une belle passe décisive, l’Argentin a fait part de sa joie à l’issue de la rencontre au micro de DAZN : «c’est un match difficile au début. On savait que c’est une équipe qui joue très bien. On joue bien au football, on a confiance. On a été très forts et on est prêts pour aller chercher la Champions League. C’est le plus beau jour de ma vie. Avec ma première fille, j’ai du mal à en parler. J’ai de l’émotion, je pense à ma femme.»