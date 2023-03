EdF : Christophe Dugarry détruit les Bleus et Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Les Bleus ont fait le boulot. Deux victoires - 4-0 face aux Pays-Bas et 1-0 contre l’Irlande - pour prendre la tête du groupe B de la phase de qualification pour le prochain Euro. Mais visiblement, le contenu proposé par l’écurie de Didier Deschamps n’a pas plu à tout le monde. Christophe Dugarry a ainsi donné un avis plus que tranché à l’antenne de RMC Sport, après avoir tout de même mis en avant quelques points positifs comme les efforts défensifs fournis par l’équipe. « Très pauvre offensivement avec énormément de déchet technique et très peu de prise de risque ainsi que très peu de créativité offensive. Sincèrement, cela m’a fait penser à un match de Coupe du monde que l’on gagne sans proposer grand-chose. Après l’excellente prestation face aux Pays-Bas on est retombés dans une forme de suffisance en jouant dans un rythme de sénateurs. Cela a joué à la baballe. J’en ai marre de ce football. On l’a vu à la Coupe du monde, les Espagnols, les Allemands et par moments les Français c’est mou et cela se regarde jouer. Ce football-là où on respecte un équilibre, sans prise de risque et avec aucun dépassement de fonction », a-t-il d’abord lancé.

« Sincèrement est-ce que ce genre de match est une surprise ? Je ne crois pas. Il ne faut pas se mentir. Des matchs gagnés sans proposer grand-chose on en a déjà vu beaucoup, énormément sous l’ère Deschamps. Surtout face à des adversaires plus faibles sur le papier qui nous proposent essentiellement de l’envie et de l’intensité. On est trop souvent décevants face à ce genre d’adversaires. […] C’est à chaque fois le même constat. Mais on va me dire que Deschamps a été prolongé quatre ans en connaissance de cause. Cela fait plus de dix ans que l’on a ce genre de matchs et que les décideurs ont décidé qu’il était plus important de gagner les matchs que de bien les jouer. Donc on est sur la même formule, sur le même constat et sur le même rendu. Voilà, il n’y a aucune surprise. Il n’y a pas de surprise. Vous connaissez DD aussi bien que moi. On les connait ses limites à Deschamps. On les connait ses énormes qualités, parce qu’il y en a c’est certain. On sait que ses capacités offensives pour créer du jeu et ramener des solutions offensives: il n’y en a pas ! Ce n’est pas dans ses gênes. Ce n’est pas dans sa culture », a conclu l’attaquant. C’est plutôt clair…

