Eduard Spertsyan, le phénomène arménien qui écrase tout en Russie !

L'Arménie n'a jamais participé à une Coupe du monde ou à un Euro depuis la chute de l'URSS mais elle n'en reste pas moins une terre fertile pour le développement de footballeurs talentueux. Henrikh Mkhitaryan en est le principal représentant. Âgé de 33 ans, le milieu offensif de l'Inter Milan a gagné dans tous ses clubs ou presque que ce soit avec le Shakhtar Donetsk, le Borussia Dortmund, Manchester United et l'AS Roma. Depuis plus d'une dizaine d'années, il s'est affirmé comme un joueur notable en Europe. Âgé de 22 ans, Eduard Spertsyan entend bien marcher sur ses pas et se dresser comme son noble successeur. Le moins que l'on puisse dire c'est que cette saison, le milieu offensif de Krasnodar réalise de grandes choses et donne rendez-vous avec l'avenir.

Une explosion rapide

Il fait déjà mieux que sur l'intégralité de la saison dernière et s'affirme comme un joueur prêt à titiller les cinq plus grands championnats européens. Révélé lors du dernier exercice au FK Krasnodar où il a inscrit 8 buts et délivré 4 offrandes en 25 rencontres, ce pur produit de la formation des Bykis a vite démontré de grosses facultés de dribbles, une certaine efficacité et même de grosses qualités sur les coups de pied arrêtés. Son ancien coach Viktor Goncharenko l'a d'ailleurs comparé à un joueur connu des suiveurs de Ligue 1 : Aleksandr Golovin. Un autre talent qu'il avait eu sous ordres au CSKA Moscou.

«Ed peut absolument tout faire, il a une excellente combinaison de qualités physiques : à la fois robuste et rapide. En même temps, il est technique, sait bien travailler le ballon entre les lignes, faire demi-tour, faire des passes nettes et finir. Il a même la bonne structure corporelle pour le football. Pour moi, c'est le joueur parfait. J'ai vu Golovin en lui, qui était au CSKA il y a cinq ans. Golovin est meilleur à certains égards, Spertsyan est meilleur à certains égards», notait le technicien biélorusse. Alors qu'Aleksandr Golovin est devenu un joueur clef de Monaco depuis quelques saisons, Eduard Spertsyan entend bien connaître une trajectoire au moins similaire. Son début de saison 2022/2023 laisse entrevoir de grandes choses.

Un nouveau statut

Si la comparaison avec Aleksandr Golovin peut se comprendre sur certains points, Eduard Spertsyan dispose tout de même d'un profil un poil plus offensif que le Russe. Placé comme la pointe haute d'un 4-3-3 où comme meneur de jeu d'un 4-2-3-1, celui qui est né à Stavropol en Russie aime avoir le jeu devant lui pour avaler les espaces et faire mal à l'adversaire avec ses dribbles. Et il le fait plutôt bien. C'est simple, en 13 journées de championnat, il a été décisif lors de neuf rencontres et comptabilise déjà 9 buts et 4 offrandes avec Krasnodar. Situé à deux longueurs du meilleur buteur Quincy Promes, le jeune Arménien qui porte le numéro 10 sur le dos est le joueur clef de sa formation, d'autant plus qu'elle a perdu ses stars (Krychowiak, Botheim, Vilhena, Alonso, Cabella, Claesson et Wanderson) suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Un nouveau statut qu'il endosse avec excellence comme il l'a expliqué à RB Sport : «bien sûr, je ressens de la pression, mais j'essaie de la combattre. Je travaille pour m'assurer que cela n'affecte pas mon jeu. Le plus important est que l'équipe gagne.»

Devenu un joueur référent du championnat russe, Eduard Spertsyan s'affirme comme l'un des principaux prospects de la RPL comme le souligne Dmitry Zimin journaliste pour Championat : «Spertsyan était déjà très bon avant le départ des joueurs étrangers. Depuis le début de la saison 2021/22, il évolue dans l'équipe. Il est rapidement passé du football de jeunes au football d'adulte. Je sais que Farke (ancien coach de Krasnodar ndlr) parlait très bien de lui. Il croyait en son potentiel. À l'heure actuelle, Spertsyan est le meilleur jeune joueur du RPL. Il a une stabilité incroyable et d'excellentes statistiques. Malheureusement, Zakharyan (Arsen, milieu du Dynamo Moscou ndlr) a commencé à jouer moins bien, mais il est plus talentueux. Il y a aussi le gardien Khudyakov du Lokomotiv, mais il a aussi commencé à jouer un peu. Je pense que la progression du joueur se fait étape par étape. Il s'améliore chaque mois. Maintenant, il n'a pas de faiblesses évidentes, à la rigueur physiquement pour jouer plus sereinement les duels avec les défenseurs.»

Et maintenant viser plus haut ?

Egalement doué sur coup franc puisqu'il a marqué deux buts cette saison dans ce registre, l'international arménien (13 capes, 3 buts) estime qu'il peut encore faire mieux sur le plan de l'efficacité : «tu peux dire ça (qu'il est dans la meilleure période de sa carrière ndlr). Mais la plupart de mes buts cet été sont venus de coups arrêtés. Et c'est seulement dans le match face au Torpedo (28 août, 7e journée) qu'est arrivé le premier but dans le jeu. Je voulais vraiment le faire. Et finalement, nous avons réussi. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire en termes de jeu. Nous devons corriger beaucoup d'erreurs tant en attaque qu'en défense.» Talent encore perfectible, il a tapé dans l'oeil de certaines écuries européennes. La presse russe évoque un intérêt de Nice l'été dernier mais aussi des offres de Bruges et du Dinamo Zagreb. Suivi en France et en Allemagne selon la presse locale, le joueur qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 ne verra pas Krasnodar lui fermer les portes d'un départ en Europe de l'Ouest.

Certains clubs ont envoyé des demandes à Krasnodar cet été. En Italie et en Espagne, ils ont découvert la possibilité d'un transfert. Cependant, le propriétaire du club, Sergei Galitsky, aime beaucoup le joueur. Et il ne le vendra qu'à un club de haut niveau et pour beaucoup d'argent, nous a d'ailleurs expliqué Dmitry Zimin. Interrogé par Metaratings, son premier coach Mkhitar Davidyan le voit vite quitter la RPL s'il maintient cette cadence : «très probablement, Eduard a reçu des offres d'Europe cette année. Mais il n'est pas nécessaire d'aller n'importe où, vous devez gagner en stabilité. Ensuite, vous pouvez déjà regarder quel championnat, quel club, choisir où jouer. Les jeunes joueurs ont de bonnes périodes, puis un déclin. Je pense que si Spertsyan joue une saison de plus au même niveau que l'année dernière, cela suffira et il pourra s'essayer aux championnats européens.»

Le départ vers un grand championnat européen, la prochaine étape qui semble évidente pour Eduard Spertsyan dont les comparaisons avec la légende arménienne Henrikh Mkhitaryan sont nombreuses. Pour Dmitry Zimin, marcher dans les pas du joueur de l'Inter Milan n'est pas quelque chose d'insensé tant le potentiel du joueur de Krasnodar est grand : «le joueur a la capacité d'être meilleur. Mais je ne sais pas à quelle vitesse il sera possible de partir pour les ligues européennes. Je pense que le choix du premier club en Europe est très important ainsi que la confiance d'un futur entraîneur. J'espère que Spertsyan rejoindra un club européen l'été prochain.» En attendant et pour le plus grand bonheur des Bykis, le natif de Stavropol continue de régaler en Russian Premier League où il va continuer à affiner sa palette avant de potentiellement tenter de prouver à l'étage supérieur. Pour l'Arménie dont le meilleur joueur des dernières années Henrikh Mkhitaryan a pris sa retraite internationale, l'avènement progressif Eduard Spertsyan est une bénédiction et arrive au meilleur des moments.