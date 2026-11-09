Carlos Vicens dévoile son plan pour l’OL

Paulo Fonseca parti au Sporting Portugal, l’Olympique Lyonnais s’est rapidement retourné vers Carlos Vicens. Libre de tout contrat depuis son limogeage de Braga le mois dernier, l’Espagnol de 43 ans s’est engagé jusqu’en 2028. Méconnu du grand public, le Majorquin jouit tout de même d’une solide réputation après avoir été l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City durant quatre ans (2021-2025). Ce soir, Vicens a livré ses premiers mots en tant que nouvel entraîneur des Gones. « C’est une vraie fierté. Je suis heureux de commencer cette nouvelle étape de ma carrière et de faire partie de ce club historique en France. Sa tradition, l’image du football qu’il représente en Europe, sa grande académie », a-t-il déclaré, avant de dévoiler l’identité du staff qui l’accompagne, à savoir Mario Enguidanos (adjoint, analyse adversaires), Jordi Fernandez (méthodologie de l’entraînement), Lander Iza (coups de pied arrêtés) et Ramiro Marin (préparateur physique).

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Vicens promet beaucoup de travail en attaque

Vicens a ensuite donné ses premières impressions sur l’équipe lyonnaise. « C’est une équipe qui a toujours l’intention de dominer ses matchs et on veut poursuivre sur cette voie. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà et qui vont rester. On aura une communion très facile avec les joueurs habitués à un style de jeu axé sur la domination. Je suis un entraîneur qui aime que ses équipes jouent pour gagner, qu’elles créent et génèrent plus d’occasions de but que l’adversaire, et qu’elles dominent les matchs aussi bien avec que sans ballon », a-t-il déclaré, avant d’être interrogé sur ses différences avec Paulo Fonseca.

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« On verra, chaque entraîneur a ses nuances. La méthodologie quotidienne sera sûrement différente. Nous allons devoir être créatifs pour trouver des solutions à certains postes sur le terrain où, en ce moment, à cause des blessures, des joueurs ne sont pas disponibles. Nous verrons aussi quelle nuance, d’un point de vue organisationnel sur le terrain, nous pouvons apporter à l’équipe pour construire nos attaques afin de générer le maximum d’occasions de but. » Attaquer et marquer : deux grosses priorités pour le coach espagnol. Comme beaucoup de ses compatriotes entraîneurs, Vicens veut une équipe qui sait défendre, mais qui marque surtout un but de plus que l’adversaire.

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«Je suis quelqu’un d’exigeant»

« Je promets beaucoup de travail dans le dernier tiers du terrain pour aider les joueurs à concrétiser cette domination en occasions de but, puis une équipe agressive en défense pour poser des problèmes à la relance adverse, tout en restant efficace et compétitive quand elle doit défendre plus près de son propre but. (…) J’ai une idée en tête grâce aux matchs que j’ai vus, mais par expérience, quand on commence à travailler en direct avec les joueurs, on découvre des choses qui aident à orienter le chemin dans une direction ou une autre. C’est vrai que ce 4-3-3 de base que l’équipe utilise déjà nous servira de repère à nous aussi. Après, il pourra y avoir des nuances en fonction des joueurs. »

Enfin, après avoir assuré que l’un de ses objectifs était de viser une qualification en Ligue des champions et que Pep Guardiola lui avait surtout transmis cette culture de la gagne au quotidien, Vicens a envoyé un message clair à ses nouveaux joueurs. « Je suis quelqu’un d’exigeant, avec des standards de travail élevés. Quelqu’un qui se soucie du développement de ses joueurs : du moment où ils travaillent avec moi jusqu’à leur départ, je veux qu’ils sentent qu’ils progressent, qu’ils évoluent et qu’ils se sentent entourés. » Grâce à la trêve internationale, le nouveau coach de l’OL va avoir du temps pour découvrir ses ouailles avant d’entrer dans le vif du sujet avec un déplacement à Lille.