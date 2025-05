Le Bayern Munich pense à un allié inattendu pour payer le transfert de Florian Wirtz

La saison s’achève en Bundesliga. Demain, à deux journées du terme, le Bayern Munich va recevoir le trophée de champion à l’issue de son match à domicile face au Borussia Mönchengladbach, Thomas Müller va faire ses adieux à l’Allianz Arena et Florian Wirtz fera sans doute les siens à la BayArena le lendemain, à l’occasion du choc face au Borussia Dortmund. Lié au Bayer Leverkusen jusqu’en 2027, le jeune milieu de terrain de 22 ans a en effet décidé de quitter son club à la fin de la saison (16 buts et 13 passes décisives en 43 matches).

La suite après cette publicité

Depuis des mois, plusieurs clubs dont le Bayern Munich, Manchester City et le Real Madrid ont tout fait pour attirer le jeune prodige allemand dans leurs filets. La Casa Blanca pensait avoir un avantage en ayant l’atout Xabi Alonso (coach de Wirtz et futur entraîneur de Madrid), tandis que les Skyblues espéraient faire de Wirtz le successeur désigné de Kevin De Bruyne. Malheureusement pour eux, Florian Wirtz a fait le choix de rejoindre la Bavière et le Bayern.

Adidas pour aider le Bayern ?

Nous vous avions d’ailleurs révélé l’existence d’un accord contractuel entre le joueur et le Bayern et Bild confirmait cette tendance le 6 mai dernier en assurant que l’international germanique avait bien choisi le nouveau champion d’Allemagne. Sport Bild en a remis une couche en révélant une rencontre secrète entre le père de Wirtz, l’agent du joueur et le dirigeant munichois Max Eberl. Reste maintenant à savoir comment le Bayern Munich va payer l’indemnité d’un transfert estimé à 125 M€, hors bonus. Ce matin, Bild nous apprend que le Bayern pourrait solliciter l’un de ses partenaires majeurs et actionnaires : adidas.

La suite après cette publicité

Le média local affirme en effet que le club bavarois aimerait convaincre l’équipementier sportif de mettre la main à la poche dans cette opération. L’idée est simple : Wirtz est sous contrat avec adidas, tout comme le Bayern, tandis que le Bayer Leverkusen va passer chez New Balance. Le Bayern veut donc qu’Adidas agisse, histoire d’avoir l’un de ses joueurs phares dans l’un de ses clubs phares. « Cela aurait du sens, cela irait bien au Bayern, mais aussi pour la marque adidas d’avoir un tel joueur dans le club adidas du monde entier. Ce serait logique et cela aiderait certainement pour le financement, en plus d’un crédit qu’il faudrait probablement contracter », a confié le journaliste Tobias Altschäffl. Affaire à suivre.