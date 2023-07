PSG : le clan Neymar fait une annonce osée

La suite après cette publicité

Le transfert du siècle. En 2017, le Paris Saint-Germain a frappé un énorme coup en recrutant Neymar pour 222 millions d’euros, soit le prix de sa clause libératoire. Un coup de maître de la part de QSI puisque le Brésilien était jugé intransférable par les Blaugranas, qui ont tout fait pour qu’il reste. Même les arguments de ses coéquipier ou le fameux "Se queda" de Gerard Piqué n’ont rien changé à cette histoire. Lassé d’être dans l’ombre de son ami Lionel Messi, Ney a accepté la proposition parisienne.

"Se queda" à Paris

Superstar et leader de l’équipe, l’international auriverde de 31 ans a connu des hauts et des bas dans la capitale. Il y a un an, il était poussé vers la sortie. Paris, qui n’en pouvait plus de ses nombreuses blessures et de son hygiène de vie, l’a mis sur le marché visiblement à la demande de Kylian Mbappé, nouvelle star du projet. Malgré des échanges avec Chelsea, l’ancien joueur du Barça est resté et il a réalisé une première partie de saison canon.

Puis il a retrouvé l’infirmerie durant la Coupe du Monde puis en février lorsqu’il s’est blessé face au LOSC. Ces derniers mois, le PSG a de nouveau cherché à le vendre. Chelsea était encore là. Manchester United aussi. Mais la fin de l’aventure parisienne de Lionel Messi et le probable départ de Kylian Mbappé ont changé la donne. Neymar est revenu au centre du jeu et un départ n’est a priori plus à l’ordre du jour pour le moment. Le principal intéressé l’a d’ailleurs confirmé la semaine dernière.

Neymar veut redevenir le meilleur du monde

Présent au Japon, il est apparu en forme, lui qui pourrait jouer ses premières minutes ce vendredi en amical. Bien intégré dans le groupe tout en étant discret, le Brésilien, qui mouille le maillot en jouant le jeu avec les sponsors, est à nouveau la star du club. Il est le joueur le plus attendu par les fans au Japon. Ce qui n’est pas pour déplaire au PSG, qui le met en avant sur le site dédié à la tournée asiatique, comme à Ney, heureux de revenir au centre du jeu.

Le Parisien explique qu’il est conscient d’être pratiquement intouchable puisqu’il est le dernier survivant de la MNM et qu’aucune star n’est encore arrivée. Le média français ajoute que dans le clan Neymar, on est tranquille. Le joueur s’est fixé pour objectif de redevenir « le meilleur du monde ». Une annonce forte et surprenante. En tout cas, Luis Enrique compte sur lui. Le PSG aussi visiblement puisque la porte est fermée pour lui. Il faudrait une offre très importante pour faire changer d’avis le club de la capitale.