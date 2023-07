Le Paris Saint-Germain officialise le départ de Mauro Icardi à Galatasaray

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/mauro-icardi-transfere-a-galatasaray-psg-equipe-premiere-mercato-23-24

Mauro Icardi transféré à Galatasaray

Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Pr ê t é à Galatasaray lors de la saison 2022-2023, Mauro Icardi rejoint d é finitivement le club turc. Né à Rosario (Argentine) en 1993, Mauro Icardi a quitté son pays à l’âge de 9 ans pour l’île espagnole de Grande Canarie et l’Union Deportiva Vecindario. Il a ensuite poursuivi sa formation au FC Barcelone entre 15 et 17 ans. En janvier 2011, le buteur argentin est transféré à la Sampdoria, où il