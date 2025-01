Amir Abdou attise les convoitises

Sans club depuis son départ de la sélection mauritanienne, Amir Abdou attise l’intérêt de nombreux clubs et équipes nationales. Selon nos dernières informations, la Tunisie et le Ghana, qui se renseignent activement sur ses disponibilités, figurent parmi les sélections les plus attentives à son parcours. Pour rappel, Amir Abdou a marqué l’histoire en conduisant deux nations, les Comores et la Mauritanie, à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Ces exploits, réalisés avec des équipes souvent considérées comme outsiders, témoignent de ses compétences tactiques et de sa capacité à fédérer ses joueurs autour d’un objectif commun. Fort de ces réussites, le technicien se sent prêt à reprendre un banc rapidement et à relever un nouveau défi. Avec plusieurs propositions sur la table, il pourrait bientôt écrire un nouveau chapitre de sa carrière, sous les yeux d’un monde du football attentif à ses prochaines décisions. Affaire à suivre.