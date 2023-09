Le PSG et Doha cherchent déjà un nouveau directeur sportif

Ce vendredi 1er septembre à 23h59, le mercato estival 2023 a officiellement fermé ses portes. L’occasion de faire un premier bilan notamment du côté du PSG, qui aura animé le marché des transferts jusqu’à la dernière seconde avec des dossiers chauds. D’abord évidemment avec celui de Kylian Mbappé, qui avait refusé de prolonger à Paris et qui avait dans un premier temps été écarté du groupe pro. Ensuite avec le dossier Randal Kolo Muani qui aura été bouclé dans les ultimes secondes du mercato alors qu’Hugo Ekitike avait refusé de rejoindre Francfort.

Après plus de deux mois de mercato, le PSG a donc grandement chamboulé son effectif. D’abord dans le sens des départs avec ceux surtout de Neymar, Messi, Sergio Ramos, Paredes, Renato Sanches ou encore Mauro Icardi en attendant Marco Verratti. Mais aussi et surtout dans le sens des arrivées avec pas moins de 11 recrues. Sur cette période des transferts, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Kang-in Lee, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Milan Skriniar ont débarqué pour renforcer l’effectif du nouveau coach Luis Enrique. De quoi convaincre la direction de conserver Luis Campos, au centre des débats depuis ses débuts en tant que directeur sportif du PSG ? Pas sûr.

Le Qatar cherche quelqu’un d’autre

L’ancien DS de Monaco avait débarqué l’été dernier dans le club de la capitale. Il était souhaité par Kylian Mbappé, proche de lui. Mais ses premiers choix ont rapidement fait parler avec notamment l’arrivée de Christophe Galtier puis un mercato estival assez décevant. Et malgré les 11 recrues de cette année, Luis Campos n’a visiblement toujours pas convaincu. Selon nos informations, le PSG et Doha activent déjà leurs réseaux pour trouver un nouveau directeur sportif au PSG.

Les hautes sphères parisiennes ne semblent donc pas vraiment satisfaites du travail réalisé par l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco, qui travaille d’ailleurs toujours en tant que directeur sportif du côté du Celta de Vigo dans le même temps. Le PSG souhaite donc repartir sur de nouvelles bases et pense déjà à un autre profil à ce poste. En interne, le nom de l’ancien joueur du club Maxwell est très apprécié par exemple. Le Brésilien a d’ailleurs bien aidé le PSG lors de ce mercato, qui a peut-être été le dernier pour Luis Campos, très critiqué aussi pour sa proximité avec Jorge Mendes durant l’été.