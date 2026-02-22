Menu Rechercher
Strasbourg : une banderole faisant allusion à Chelsea interdite contre l’OL

Par Samuel Zemour
Stade de la Meinau @Maxppp
Strasbourg 1-0 Lyon

Les messages anti-BlueCo ne sont pas les bienvenus en Alsace. Une banderole des Ultra Boys 90 a été refusée à l’entrée du stade de la Meinau, ce dimanche soir, avant la rencontre entre le RC Strasbourg Alsace et l’Olympique Lyonnais, à suivre en direct commenté. Le message, «Chelsea ne décide pas de ce qu’il se passe au Racing. 1.09.2024», faisait référence à une déclaration passée du président Marc Keller et visait clairement le contexte de l’actionnariat et des liens entre Strasbourg et Chelsea FC.

Jugée sensible par les autorités présentes, la banderole n’a pas été autorisée à pénétrer dans l’enceinte alsacienne, d’après ICI Alsace. Cet épisode illustre une nouvelle fois la vigilance accrue autour des messages déployés en tribunes, alors que le Racing a mis en place des mesures restrictives à l’encontre de quatre associations de supporters (UB90, KCB, FSRCS, Pariser Section), dont le contrôle en permanence des banderoles avant d’entrer dans la tribune Ouest.

Pub. le - MAJ le
