PSG : les explications de Kylian Mbappé sur son futur club

Victorieux lors de la finale de la Coupe de France contre l’OL (1-2), Kylian Mbappé a fait ses adieux au PSG ce samedi soir à Lille. Une aventure de sept ans à Paris bouclée par un nouveau titre, son 15ème sous le maillot parisien. En effet, l’attaquant bondynois a annoncé le 10 mai dernier son intention de ne pas renouveler son contrat avec le PSG mais sans pour autant donner l’identité de son futur club - même si le Real Madrid sera bien évidemment sa future destination. Il explique les raisons de cette attente en zone mixte à Lille ce samedi :

La suite après cette publicité

«Je pense déjà que la moindre des choses étaient de faire ses adieux et bien finir avec mon club. Il y a un trophée, je pense qu’il y a un temps pour tout. J’annoncerai mon club en temps et en heures. Je pense que je le ferai dans quelques jours. Avant les Bleus ? Je ne sais pas encore, il y a encore quelques détails. Le plus important était de bien finir ici, peu importe tout ce qu’il s’est passé. L’importance était de donner la pleine mesure des adieux au club, de donner un dernier trophée, des dernières sensations, des dernières émotions. C’est ce qu’il s’est passé, je suis très content»