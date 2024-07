Copa América : l’Uruguay s’offre la troisième place aux tirs au but face au Canada !

https://www.lequipe.fr/tv/

La chaîne L'Équipe en direct - Live TV

Regardez la chaîne L'Équipe (ex-L'Équipe 21), L'Équipe live 1 et L'Équipe live 2 en direct et en streaming 24h/24 ! Découvrez notre programmation exclusive de contenus vidéo sportifs, incluant des événements en direct, des analyses approfondies, des débats ainsi que de nombreux autres programmes. Suivez toute l'actualité sportive en temps réel grâce à notre équipe de journalistes et d'experts. Retrouvez tous les programmes en direct et en replay de la chaine L'Equipe et de L'Equipe live