Équipe de France : première tension en interne avec une star des Bleus

L’équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024 sans avoir eu à jouer le dernier match, mais aussi sans avoir eu à marquer. Principal problème de l’équipe de France en ce début de Championnat d’Europe, l’attaque n’a pas le rendement espéré et la blessure au nez de Kylian Mbappé, qui sera de retour contre la Pologne, ce mardi (18 heures), n’a rien arrangé. Si Didier Deschamps pourra compter sur son capitaine, le sélectionneur prévoit un choix majeur pour ce match.

S’il prévoit d’aligner une équipe compétitive pour ce dernier match important pour la première place du groupe, le sélectionneur tricolore entend, pour la première fois dans un match à enjeu, lors d’un tournoi, démarrer avec Antoine Griezmann sur le banc. Après un premier match poussif contre l’Autriche et de nombreux ratés contre les Pays-Bas, l’attaquant de l’Atlético de Madrid va être ménagé contre les Polonais, à la suite d’une décision technique, comme l’affirme L’Équipe.

Antoine Griezmann est déçu et frustré

«L’influence d’Antoine dans notre jeu est une part importante. Il a l’habitude d’enchaîner, même si dans le positionnement, il a été à différents postes avec son club. J’ai une totale confiance en lui», expliquait pourtant DD à la veille du choc contre les Oranje. Mais aujourd’hui, il ne sent plus Antoine Griezmann capable de tenir ce rôle de relayeur, notamment d’un point de vue athlétique. Et plutôt que de le replacer, le sélectionneur des Bleus entend le laisser de côté.

En interne, le Colchonero serait apparu déçu, frustré et ne comprendrait pas cette décision puisqu’il estime être en forme. «À 33 ans, on récupère moins vite, mais je suis bien et je me sens à 100%. Je suis très bien physiquement, même si la préparation a été dure», expliquait le vice-capitaine en conférence de presse. Du moins, pas selon Didier Deschamps, qui entend faire un choix fort… qui pourrait devenir un problème pour la suite si la France s’avère très performante sans son habituel maître à jouer.

