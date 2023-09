Allemagne - France : les notes du match

La suite après cette publicité

Convaincante contre l’Irlande pour les qualifications de l’Euro 2024, l’équipe de France se rendait à Dortmund pour y défier une Allemagne en pleine tempête. C’est bien Rudi Völler qui prenait place sur le banc de touche et non Hansi Flick, licencié après la correction subie contre le Japon samedi dernier. Dans cette situation, Didier Deschamps ne savait sans doute pas vraiment quelle équipe il allait affronter. Wirtz évoluait en soutien de Müller, Sané et Gnabry occupant les ailes.

Dans cette configuration, la Mannschaft profitait d’un 4-4-2 mal inspiré des Bleus. Dès les premières minutes, les Allemands prenaient le dessus et ouvraient même le score grâce à Thomas Müller (1-0, 4e) suite à une combinaison de Gnabry et Henrichs sur le côté gauche. Ce premier but encaissé par l’équipe de France depuis la finale de la Coupe du Monde ne réveillait pas pour autant les hommes de Didier Deschamps, lesquels subissaient le jeu adverse durant la première moitié de mi-temps.

À lire

EdF : Didier Deschamps en dit plus sur la blessure de Kylian Mbappé

Première défaite des Bleus en 2023

Ce penalty qui aurait pu être sifflé sur Kolo Muani sur une poussette de Rüdiger secouait un peu les Tricolores. En plus de la sortie sur blessure de Gündogan, le nouveau Parisien frappait au-dessus (30e). Tchouaméni (36e, 38e) et Théo Hernandez tentaient également leur chance sans grand succès. Les Bleus avaient au moins le mérite de mettre la défense allemande en danger pour repartir sur la seconde période sur de meilleures bases. Hélas ce regain de forme n’a pas duré plus d’un quart d’heure.

La suite après cette publicité

Le temps pour Ter Stegen de repousser une tentative de Tchouaméni dans les pieds d’un Kolo Muani très maladroit (57e). Le rythme retombait et c’est surtout l’Allemagne qui terminait mieux ce match amical. Todibo contrait Wirtz in extremis (67e) mais Sané doublait la mise en échappant à la vigilance de Saliba (2-0, 87e), validant un peu plus cette claquette de ter Stegen sur ce tir de Griezmann un peu plus tôt (82e). Le Français a finalement eu raison du gardien sur penalty (2-1, 89e) mais la France connaît bel et bien sa première défaite en 2023.

L’homme du match : Benjamin Henrichs (7) : quel début de match ! Titularisé à la place de Schlötterbeck en tant que latéral gauche, Henrichs s’est montré explosif dès la première demi-heure de jeu, offensivement comme défensivement. Impérial face à Coman, le défenseur du RB Leipzig s’est surtout projeté pour apporter le surnombre face à un Pavard souvent dépassé. C’est lui qui réalise la passe décisive pour Müller à la 4e minute de jeu sur un centre précis. Au fil de la rencontre, Coman s’est réveillé et l’a inquiété, mais Henrichs a continué à attaquer. De quoi plaire à Rudi Völler. Il quitte la pelouse à la 78e, sous les applaudissements, pour laisser Robin Gosens rentrer.

La suite après cette publicité

Allemagne

Ter Stegen (6) : le portier du FC Barcelone a eu qu’une seule parade à sortir avant la pause, et il l’a réussie. Sur une tête puissante d’Aurélien Tchouaméni, ter Stegen a fait sortir le ballon juste au-dessus des cages, du bout des gants. Le gardien du Barça peut féliciter son équipe, très active et regroupée pour empêcher les Bleus de tirer, surtout en première mi-temps. Après la pause, ter Stegen a repoussé une frappe au sol, encore signée Tchouaméni. Puis celle de Griezmann à la 83e. Rassurant. Il ne peut pas faire grand chose sur le pénalty marqué par Griezmann à la 89e.

Henrichs (7) : voir ci-dessus

Rüdiger (4,5) : comme à son habitude, Rüdiger a fait du Rüdiger. Toujours à la limite, comme sur sa poussette sur Kolo Muani à l’heure de jeu qui n’a pas été sifflée par l’arbitre. Une action litigieuse qui aurait pu coûter chère à son équipe. Pire, sa faute sur Kingsley Coman à la 37e aurait pu amener l’égalisation des Bleus. Le coup-franc frappé par Griezmann pour servir Tchouaméni fut la meilleure action des Français en première période. Quelques interventions musclées sauvent sa note, mais rien de rassurant.

Süle (5) : un match correct, sans plus. Süle n’a pas vraiment gagné de points ce soir face à l’équipe de France et fait partie des joueurs qui pourraient être poussés vers le banc à l’avenir. Cela dit, le défenseur central n’a pas eu beaucoup de déchets, là où son compère Rüdiger a souvent été à la limite sur ses interventions. Neutre.

Tah (5) : titulaire sur le couloir droit, Jonathan Tah est plus habile dans l’axe. Et ça s’est vu. Si le défenseur de 27 ans n’a pas eu grand chose à faire avec l’absence de Kylian Mbappé sur son côté, il ne s’est pas non plus démarqué. À l’image de sa transversale complètement ratée à la 39e minute de jeu, Tah s’est montré fébrile dans ses transmissions, moins sur ses interceptions, bien senties. Son physique a fait la différence sur RKM à la 60e. Le jeu a quand même sans doute trop penché à gauche.

Gündogan (non noté) : le joueur de Manchester City est sorti, blessé, à la 25e minute pour laisser place à Pascal Groß (4) . Le milieu de terrain n’a pas vraiment convaincu, en perdant notamment un ballon dangereux dans sa propre moitié de terrain à la 41e, avant de faire faute sur Randal Kolo Muani et d’être averti. Le joueur des Seagulls n’a pas fait oublier Gündogan, qui a beaucoup manqué pour rassurer les siens à la construction. Groß a mis du temps avant de se mettre au niveau.

Can (5) : Emre Can a fait parler sa puissance et sa solidité défensive pour gratter plusieurs ballons. Dans l’ombre de ses partenaires, hyperactifs avant la pause, le milieu de terrain du Borussia Dortmund a fait les frais de la sortie de son acolyte, Ilkay Gündogan. L’entrée de Pascal Groß a déstabilisé l’entrejeu, forçant Can à se démultiplier, en vain. Rien de transcendant, mais un volume de jeu toujours aussi utile pour son équipe.

Gnabry (6/10) : très en jambes en début de rencontre, bien aidé par un Benjamin Henrichs en grande forme, le plus Londonien des Allemands a été une vraie menace pour Benjamin Pavard. Sur son côté gauche, Gnabry a multiplié les courses et peut se vanter d’avoir réalisé l’avant-dernière passe sur l’ouverture du score de la Nationalmannschaft (4e). Son petit numéro de soliste à la 9e minute est à notifier. Une belle copie rendue avant de laisser sa place à Julian Brandt (64e, auteur d’un caviar pour l’un de ses premiers ballons qui aurait pu faire mouche).

Wirtz (4) : peut-être l’offensif le moins en vue de la 1ère mi-temps. Mais Florian Wirtz ne s’est pas caché non plus. Capable de garder la balle dos au but et de se retourner, le maître à jouer du Bayer 04 était souvent seul mais finalement peu servi, Thomas Müller prenant beaucoup de place sur le front de l’attaque. La jeune pépite s’est donnée, sans épater de son talent non plus. À confirmer. Il est remplacé par Hofmann à la 78e .

Sané (5) : très disponible sur son aile gauche en début de rencontre, Sané a été appliqué et juste dans son jeu, ce qui n’est pas toujours le cas en sélection comme en club. Si Théo Hernandez l’a souvent forcé à repiquer dans l’axe, avec son pied gauche, l’ancien joueur de Manchester City a fait parler sa qualité de passe pour combiner avec Müller et Wirtz, eux qui jouaient dans l’axe. Il a aussi fait parler son pied gauche pour marquer le but final de son équipe (2-0) et ainsi sceller la victoire des siens. Il s’est fait peur dans la foulée en faisant une faute stupide sur Camavinga dans sa surface (2-1, Griezmann).

Müller (6) : à l’image d’une Nationalmannschaft déchaînée en première mi-temps, Thomas Müller a donné le ton, comme souvent. Exemplaire dans le pressing, l’attaquant de pointe du Bayern Munich a été récompensé d’un but plein de spontanéité à la 4e minute de jeu, sur un centre d’Henrichs. L’Allemand a fait mal à Saliba et n’a pas été avare d’efforts. Fatigué, il laisse Kaï Havertz le remplacer à la 64e. Le joueur d’Arsenal délivre une belle passe décisive à Sané à la 88e pour tuer la rencontre, ou presque.

France