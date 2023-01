Serie A : sortie de piste pour la Juventus contre Monza

Triste dimanche pour la Juventus. Onzièmes avant de défier Monza, les Turinois avaient un match difficile à négocier à l’Allianz Stadium. Un match aux allures de cauchemar pour les hommes de Massimiliano Allegri. Très vite, Gianluca Caprari s’est vu refuser un but pour hors-jeu et sonnait l’alerte. Ce n’était que partie remise pour les Lombards qui forçaient le verrou dans la foulée via Patrick Ciurria (1-0, 18e). En souffrance à l’image d’une charnière dépassée, la Vecchia Signora craquait de nouveau.

La suite après cette publicité

Suite à un festival de Carlos Augusto, Dany Mota se jouait de Wojciech Szcsesny et doublait la mise (2-0, 39e). Incapable de revenir avec notamment un but logiquement refusé à Bremer pour hors-jeu (79e), la Juventus s’incline 2-0 et s’enfonce dans la crise. Monza passe au onzième rang et fait dégringoler les Bianconeri à la treizième place …

À lire

MU : les supporters remercient… la mère d’Adrien Rabiot !