Juventus Turin : Kenan Yildiz arrache tout sur son passage

Ces dernières saisons, la Juventus Turin a perdu son lustre d’antan. Régnant sans partage lors de la dernière décennie, la Vieille Dame est rentrée dans le rang depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Outre plusieurs carences financières, le club turinois a également été évincé de plusieurs compétitions européennes à cause du fair-play financier. Une situation compliquée pour la formation italienne qui a dû se reconstruire patiemment, mais sûrement. Lors de la saison qui vient de s’écouler, les pensionnaires de l’Allianz Stadium ont sorti la tête de l’eau.

Éliminé par le PSV Eindhoven en 16es de finale de la dernière Ligue des Champions, le club piémontais a fini à la quatrième place en Serie A et sera encore en C1 l’an prochain. Une manière de stabiliser le club à son niveau qui fut le sien pour le passé et de rêver de grandes choses l’an prochain. En attendant, la Juve est actuellement présente pour la Coupe du monde des clubs. Pas forcément attendue pour la victoire finale, la Vieille Dame réalise pourtant un début de compétition parfait. Facile vainqueur d’Al-Aïn en ouverture (5-0), le club italien a dompté le Wydad Casablanca ce dimanche soir (3-1).

Kenan Yildiz impressionne tout le monde

Dans ces deux victoires larges, le dénominateur commun s’appelle Kenan Yildiz. Buteur face au club émirati, le Turc s’est offert un doublé hier face aux Marocains. Provoquant le CSC du club de Casablanca sur le premier but, Yildiz a brillé et aura été le grand artisan du succès italien. Choquant tout le monde, l’ancien du Bayern Munich est sûrement le meilleur joueur depuis le début de la compétition et confirme aux yeux du monde qu’il est l’un des jeunes attaquants les plus talentueux de sa génération.

Le numéro 10 de la Vieille Dame rend tout le monde fou en Italie. Alors que la Gazzetta dello sport lui dédie sa Une en expliquant qu’il est le numéro 10 idéal et parfait pour la Juventus Turin. De son côté, le jeune milieu offensif attire de nombreuses louanges de ses coéquipiers. Khephren Thuram n’a pas caché son admiration envers son jeune coéquipier : «on le voit tous les jours à l’entraînement donc on ne peut pas dire que ce qu’il fait sur le terrain nous choque. On sait que c’est un très bon joueur qui peut devenir un très grand joueur s’il continue de travailler.» Vous l’aurez compris, tout est réuni pour voir Kenan Yildiz continuer de briller dans cette Coupe du monde des clubs.