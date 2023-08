Une vidéo de Vinicius Jr parlant de Mbappé fuite sur les réseaux !

La suite après cette publicité

Décidémment, on peut dire que parfois, le hasard fait bien les choses. Ce samedi, Rodrygo Goes a publié une photo avec Kylian Mbappé, alors que les deux hommes passaient quelques jours de vacances en Sardaigne. Et voilà que maintenant, une vidéo de Vinicius Junior évoquant l’avenir du Français a aussi fuité sur les réseaux sociaux.

On y voit notamment l’attaquant brésilien discuter avec un fan et Juni Calafat, le responsable du scouting de jeunes du Real Madrid, par appel vidéo. Le supporter demande à Vinicius Junior s’il souhaite que Mbappé débarque à Madrid, et la réponse du joueur est sans surprise : « on espère qu’il vienne. Oui, on l’espère. Dis à Juni de le recruter (rires) ». Ce à quoi Calafat lui répond, là aussi sur le ton de l’humour : « vous êtes en train de dépenser tout l’argent à Ibiza, il n’y en aura plus pour Mbappé ». Une vidéo qui fuite au bon moment, comme on dit…