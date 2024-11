Bayern Munich - PSG : une énorme boulette, 6 arrêts… la prestation contrastée de Matvey Safonov

«Je fais ma composition en fonction de ce que je vois sur le terrain, de ce qui est le meilleur pour l’équipe et de ce que va faire l’adversaire. C’est évident que le Bayern est une équipe qui nous ressemble beaucoup avec un pressing très haut, donc nous allons avoir besoin de notre gardien pour sortir de cette pression». Voici ce que déclarait Luis Enrique au micro de Canal +, quelques minutes avant le choc opposant le PSG au Bayern Munich dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions, pour justifier la titularisation surprise de Matvey Safonov, en lieu et place de Gianluigi Donnarumma. Un choix fort du technicien espagnol, qui plus est au regard de l’enjeu. Mais s’est-il avéré payant ?

Lancé dans le grand bain, l’ancien joueur de Krasnodar - déjà titularisé contre Girona et fort de 360 minutes disputées en Ligue 1 - ne tardait pas à rassurer, notamment dans les airs. Sur un premier corner bavarois, l’international russe (13 sélections), sous pression, s’étendait parfaitement pour éloigner le danger au second poteau (5e). Dans la foulée, le numéro 39 des Rouge et Bleu repoussait une frappe à bout portant de Musiala (7e) avant de s’interposer sur une nouvelle banderille signée Sané (12e). Un début de match rassurant qui allait pourtant tourner au cauchemar en une fraction de seconde. Après un premier dégagement raté et quelques relances douteuses, le dernier rempart de 25 ans se trouait totalement… Gêné dans sa sortie sur un énième corner munichois, il ne pouvait que timidement dévier le cuir, permettant alors à Kim Min-jae de faire exulter l’Allianz Arena (1-0, 38e).

Une erreur qui coûte très cher !

Malgré cette bévue coupable, Safonov remettait rapidement le bleu de chauffe et sortait deux nouvelles parades décisives dans le temps additionnel du premier acte (45+2e, 45+3e). Profitant de la maladresse bavaroise au retour des vestiaires, à l’image de Musiala (62e), Coman (67e) ou Müller (82e), le Russe captait ensuite une tentative contrée d’Olise (73e) avant de sauver les siens en repoussant une énième frappe de Musiala sur son poteau (74e). En vain, le mal était déjà fait et malgré une montée désespérée sur l’ultime corner parisien dans ce match, le droitier d’1m92 ne pouvait se faire pardonner. Souvent mis sous pression par les joueurs bavarois, Safonov, crédité d’un 5 par la rédaction FM, aura enfin montré une trop grande fragilité dans son jeu au pied, un aspect souvent reproché à… Gianluigi Donnarumma.

Avec 41% de passes réussies (13/32) et de nombreux dégagements terminant directement en touche, notamment lors du premier acte, le néo-Parisien n’a finalement globalement pas convaincu et sa prestation gardera des allures de pari perdu. Présent en zone mixte, João Neves refusait cependant d’accabler son coéquipier. «Nous sommes une équipe, ce n’est pas la faute de Matvey Safonov, ce sont les erreurs de tout le monde, pas seulement l’erreur d’un homme. Quand un attaquant marque, ce n’est pas que l’attaquant, c’est toute l’équipe et ça vaut aussi pour les erreurs. Ce sont des choses qui font partie du football mais nous sommes un groupe, nous sommes des coéquipiers», assurait le numéro 87. Un discours similaire à celui tenu par Luis Enrique, rechignant lui aussi à désigner son gardien comme le principal coupable de cette défaite. «Il y a toujours cette envie de chercher un coupable. S’il y a un coupable, c’est moi. Je suis responsable. Voilà, vous avez trouvé le coupable. À partir de là, j’accepte toutes les critiques». Une chose est sûre, avec cette nouvelle erreur regrettable, Paris est 26e et a presque déjà dit adieu à une qualification directe pour les huitièmes de finale…