Bayern Munich - PSG : les notes du match

Déplacement délicat pour le PSG, qui n’avait pourtant pas le droit à l’erreur ce soir en Bavière. Déjà en difficulté avant sa défaite dans le temps additionnel contre l’Atlético (2-1), le club de la capitale jouait une partie de son avenir en Ligue des Champions à l’occasion de cette 5e journée. Un vertige du vide que Luis Enrique a tenté de combler dans son onze de départ par la titularisation inattendue de Safonov à la place de Donnarumma. le coach espagnol faisait même évoluer son système de départ en alignant Zaïre-Emery, Vitinha, Neves et Ruiz dans la ligne de 4 du milieu, pour laisser l’animation offensive à Dembélé et Barcola devant.

Global 57 Possession 43 48 Duels gagnés 52 85 Passes réussies 79

Forcément, la prestation du Russe allait être scrutée à la loupe. Il était déjà sollicité après 5 minutes de jeu sur ce corner rentrant de Kimmich, et surtout sur ce premier tir de Musiala (7e). Le PSG s’était préparé à souffrir et il a bien fait. Le collectif munichois, mieux rodé, occupait l’espace et contrôlait les débats, malgré quelques fulgurances en contre de Dembélé (8e, 20e). Safonov tenait encore la baraque sur une nouvelle tentative signée Sané (12e). Si Coman faisait mal sur son côté droit (28e), le PSG commençait à redresser la barre à se montrer à son tour dangereux. Zaïre-Emery manquait même une très bonne opportunité (29e) et Joao Neves le cadre depuis 20 mètres (32e).

Safonov et Dembélé plombent la soirée du PSG

C’est paradoxalement durant ce temps fort francilien que les Allemands ouvraient la marque. Légèrement gêné par Musiala, Safonov ratait sa sortie sur corner et repoussait le ballon sur la tête de Kim, lequel n’avait plus qu’à pousser au fond (1-0, 38e). Un coup difficile à encaisser pour le club de la capitale, à l’image des occasions de Coman (41e) et de Sané (45e+3). La mi-temps arrivait à point nommé pour les hommes de Luis Enrique, pas hors du coup mais en sérieuse difficulté pour ce qui était du classement en temps réel. Ils revenaient en seconde période avec l’intention de jouer, de presser mais un nouveau fait de match intervenait, le second jaune de Dembélé (56e), pas forcément mérité mais tellement évitable.

A dix contre onze à Munich, revenir au tableau d’affichage s’apparentait à une mission encore plus compliquée. Le PSG n’abdiquait pas pour autant et résistait même bien à l’opposition adverse. Il manquait certes des joueurs dans la surface mais les Parisiens parvenaient à gagner des ballons et à se projeter dans la moitié de terrain bavaroise. Et puis le Bayern ne parvenait pas à creuser l’écart malgré des occasions (66e, 73e, 82e). Safonov réalisait même un arrêt déterminait sur ce tir de Musiala dévié sur le poteau (74e), offrant un sursis. Les entrants Lee, Ramos, premier match depuis août, et Asensio n’ont pas réussi à profiter malgré des situations tièdes et le PSG s’incline pour la 3e fois dans cette C1 et plonge à la 26e place.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Bayern Munich 9 5 +5 3 0 2 12 7 26 PSG 4 5 -3 1 1 3 3 6

L’homme du match : Kim (8) : et si Kim Min-Jae tenait son match référence avec Bayern Munich ? Auteur d’une excellente rencontre, le Coréen est récompensé à la 38e minute par un but sur corner après une énorme erreur de Safonov. Jamais dépassé dans les duels (4/6 duels remportés), l’ancien défenseur du Napoli a été impeccable à la relance (93% de passes réussies). Toujours bien placé, il a repoussé plusieurs tentatives franciliennes et a été précieux à la couverture. L’entrée de Gonçalo Ramos n’aura rien changé, le Coréen aura tenu son rang jusqu’au bout en repoussant de la tête le dernier centre de Nuno Mendes.

Bayern Munich

- Neuer (6,5) : constamment pressé dans ses relances en première mi-temps, le portier bavarois s’en est bien sorti malgré quelques frayeurs. Il s’interpose parfaitement devant Dembélé (31e), puis ne se laisse pas surprendre par une volée lointaine du gauche de Neves (45e). Il n’a plus du tout été mis en danger en seconde période, notamment après l’expulsion de Dembélé (56e). À l’heure de jeu, il se retrouve au milieu du terrain après une sortie rocambolesque et délivre un ballon parfait pour Kingsley Coman, du grand Neuer dans le texte.

- Laimer (6) : l’Autrichien s’est énormément projeté ce soir face aux Parisiens. Quasiment jamais suivi par un Bradley Barcola peu impliqué défensivement, il a constamment apporté sur son aile en gagnant des mètres balle au pied dès qu’il en a eu l’occasion. Face à un ancien Lyonnais, toujours autant en difficulté en Ligue des champions, il n’a jamais été mis en danger défensivement.

- Upamecano (6) : en l’absence d’un véritable numéro 9 côté parisien, il a vécu une soirée assez tranquille. Solide sur les quelques situations qu’il a eu à gérer, son association avec Kim Min-Jae semble enfin porter ses fruits. Concentré de bout en bout, sa présence dans le domaine aérien a permis au Bayern de conserver le clean-sheet.

- Kim (8) : voir ci-dessus.

- Davies (6) : en provoquant le rouge d’Ousmane Dembélé, coupable d’une faute évitable, il enterre le match du PSG. Moins en vue que son pendant sur le côté droit. Le Canadien s’est rendu coupable de quelques pertes de balles (15 ballons perdus), qui auraient pu être préjudiciables à son équipe, si Ousmane Dembéle avait été plus précis dans la zone de vérité. Propre défensivement, il a fait les efforts pour revenir grâce à sa vitesse et s’est montré solide dans les duels (8/7 duels remportés).

- Kimmich (7,5) : véritable plaque tournante du milieu munichois, il a de nouveau fait très mal aux Parisiens ce soir. Il botte bien le corner à l’origine du but de Kim Min-Jae (38e), en mettant en difficulté Safonov qui rate son intervention. Juste dans ses choix, il a gratté plusieurs ballons haut à l’origine d’offensives munichoises. Bien plus à l’aise au cœur du jeu que lorsqu’il évolue sur le côté droit avec la Mannschaft, l’Allemand a rendu une copie très propre. Patron.

- Goretzka (5) : son volume de jeu a beaucoup gêné un milieu de terrain parisien, très embêté par la pression mise par les joueurs de Vincent Kompany. Moins brillant que son compère du milieu de terrain, l’ancien joueur du Schalke 04 a pesé grâce à son impact physique et sa volonté d’aller vers l’avant.

- Sané (6,5) : très actif d’entrée de rencontre, il a rapidement décidé de prendre le jeu à son compte. En manque de réussite sur ses frappes (4 tentatives, 0 but) il n’est pas parvenu à trouver la faille, mais a su apporter un danger constant sur les buts de Matvey Safonov jusqu’à sa sortie. Remplacé par Michael Olise à la 72e minute, averti quelques minutes après son entrée, le Français a beaucoup tenté sans réussite.

- Musiala (6) : le petit prodige bavarois positionné derrière Harry Kane s’est encore illustré par sa qualité technique ce soir. Il aurait pu ouvrir le score d’entrée, mais sa demi volée est repoussée par Safonov (6e). Au retour des vestiaires, le numéro 42 du Bayern est à deux doigts de doubler la mise, mais sa frappe est déviée sur le poteau par le portier parisien (76e). Remplacé par Thomas Müller à la 77e minute.

- Coman (7) : l’ancien Parisien a fait vivre l’enfer à Achraf Hakimi. Extrêmement percutant, il aurait pu marquer un but exceptionnel après un rush solitaire, mais sa frappe du gauche s’envole dans les tribunes de l’Allianz Arena (27e). En réussite dans chacun de ses dribbles en première période (4/4 dribbles réussis). Il ne lui aura manqué qu’un but pour réaliser une mi-temps parfaite. Au retour des vestiaires, il a continué son chantier sur son côté, mais voit une nouvelle fois sa frappe s’envoler au-dessus des buts du gardien russe (66e). Remplacé par Serge Gnabry à la 72e minute, assez discret.

- Kane (4) : heureusement pour le Paris Saint-Germain que l’Anglais n’est jamais vraiment rentré dans sa rencontre. Imprécis dans ces transmissions (61% de passes réussies) et jamais trouvé dans la zone de vérité, l’ancien buteur de Tottenham n’a pas eu l’impact habituel. Remplacé par Sacha Boey à la 93e minute.

Paris Saint-Germain

- Safonov (5) : préféré à Gigio Donnarumma, le Russe n’a pas fait un mauvais match si on met de côté l’ouverture du score, et il a permis aux siens de rester dans le match. Il sort par exemple une parade décisive sur Musiala dès la 7e minute, et dévie le ballon du bout des doigts sur le poteau sur une autre occasion de l’Allemand (76e). Sur le but de Kim Min-Jae en revanche, il se manque complètement avec une fausse sortie incompréhensible. Fossoyeur et sauveur.

- Hakimi (4) : pas le meilleur match de l’international marocain… Il a souffert face à Coman, particulièrement dangereux en première période. Il n’a pas réussi à neutraliser l’ancien Parisien, même si au final, ce dernier n’aura pas été décisif. Et quand les Franciliens avaient le ballon, il a été moins tranchant et offensif que d’habitude. Consignes de Luis Enrique ? C’est possible…

- Marquinhos (6) : le capitaine parisien a été assez bon malgré la défaite de son équipe. Face à un gros client comme Harry Kane, les deux défenseurs centraux ont bien tenu. Marquinhos était toujours bien positionné pour couper les offensives allemandes aux abords de la surface parisienne, n’ayant pas forcément eu besoin d’intervenir dans du duel ou du un-contre-un. Il a été très propre à la relance.

- Pacho (6) : le défenseur central équatorien a aussi livré une prestation satisfaisante. Il est allé au charbon, et a notamment gagné 6 de ses 9 duels face aux attaquants bavarois, épaulant bien son capitaine. Pas d’erreur à signaler, et il n’a jamais vraiment semblé en difficulté face aux attaquants adverses. Il a aussi été intéressant avec le ballon, jouant assez proprement et intelligemment.

- Nuno Mendes (5,5) : difficile de juger le Portugais ce soir. Il y a eu quelques imprécisions et ballons perdus qui auraient pu coûter cher à son équipe, mais globalement, il a été moins inquiété que son pendant à droite. Ensuite, sur les séquences offensives, il s’est souvent placé de façon intelligente entre les lignes et était même le Parisien le plus actif sur la fin de match, quand les troupes de Luis Enrique cherchaient le but de l’égalisation.

- João Neves (5) : le jeune Portugais a rendu une copie correcte. Même si on a vu assez peu de coups d’éclats ou d’actions où il a pu faire étalage de tout son talent, il a été assez sérieux, se donnant à fond dans les tâches défensives. Propre dans les transmissions, bien placé pour offrir des solutions à ses partenaires, il s’est aussi vite projeté vers l’avant sur les attaques parisiennes.

- Vitinha (6) : rencontre intéressante pour le Lusitanien dans l’entrejeu, où il a souvent fait sa loi et a semblé à l’aise parmi ses vis-à-vis bavarois. Il a contribué à fluidifier le jeu et a globalement montré une certaine supériorité sur ses coéquipiers du milieu, qui ont eu un peu plus de mal ce soir. Grosse supériorité technique et intellectuelle de façon générale. On notera qu’il a terminé avec 59 passes réussies sur 63 tentées.

- Zaïre-Emery (4) : le titi parisien n’a pas vécu une très bonne soirée à Munich… Il avait bien commencé, étant assez actif, mais s’est ensuite liquéfié au fur et à mesure que le match a avancé. Le jeune tricolore a notamment perdu 16 ballons, beaucoup trop pour ce niveau. Il rate aussi une énorme occasion à la demi-heure de jeu, au deuxième poteau, qui aurait pu mettre l’écurie parisienne devant au score. Il a laissé sa place à Kang-In Lee (64e), dont l’entrée aura été assez anecdotique.

- Fabian Ruiz (5,5) : pas sa meilleure rencontre, mais pas sa pire prestation sous la tunique parisienne. Quelques ballons bien sentis, comme ce centre sur cette occasion ratée par WZE (29e), ou un décalage réussi pour Dembélé (32e). S’il n’a pas été transcendant dans l’élaboration du jeu et a aussi commis quelques erreurs, c’est curieusement lui qui a souvent été à la dernière ou à l’avant-dernière passe des occasions parisiennes. Luis Enrique l’a sorti pour faire entrer Asensio (83e), qui n’a pas eu le temps de montrer grand chose.

- Barcola (2) : une fois encore, l’ancien de l’Olympique Lyonnais est passé à côté dans un rendez-vous européen. Konrad Laimer et les défenseurs bavarois qui couvraient leur moitié droite devaient probablement avoir la sensation de jouer face à leur neveu, tant ils n’ont pas été mis en difficulté. Aucun danger créé, aucun déséquilibre apporté, le néant offensif, en résumé. Remplacé par le revenant Gonçalo Ramos (72e), qui n’a pas eu énormément de ballons à se mettre sous la dent.

- Dembélé (2,5) : aligné en pointe par Luis Enrique, Dembouz n’avait pas démérité. Il s’est par exemple créé une occasion lui-même, avec une frappe après une récupération bien captée par Neuer (20e). Il y a aussi cette belle situation avec un crochet et un tir sorti par le portier allemand (32e). Il est expulsé, écopant d’un deuxième carton jaune après un tacle par derrière sur Davies qu’il aurait pu éviter (56e), laissant les siens à 10 de façon assez stupide. C’était, jusque-là, le joueur parisien le plus dangereux et à même de faire mal au Bavarois. De quoi gâcher une prestation qui, sans être exceptionnelle, pouvait devenir intéressante.